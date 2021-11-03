Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України провів опитування щодо проблем освіти та її реформування. Опитали 2000 осіб, зокрема вчителів та респондентів, у яких є учні, абітурієнти або студенти.

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Чи задоволені українці якістю освіти

Більшість респондентів не зовсім задоволені якістю української освіти. Зокрема:

9,7% оцінюють якість освіти як високу.

51,6% опитаних вважають, що якість освіти є середньою;

24,6% вважають її низькою.

Цікаво, що третина опитаних погоджуються з тим, що освіта розвивається в правильному напрямі, а 67% респондентів вважають, що вітчизняна освіта потребує реформування, 12% – із цим не згодні.

Як українці ставляться до реформування освіти

25,8% оцінюють реформування системи освіти цілком або скоріше позитивно,

40,1% вважають, що реформи в освіті заслуговують на негативну оцінку.

Додамо, що найбільш схвально нині ставляться до профілізації старшої школи, цей аспект реформи позитивно оцінюють 71% опитаних загалом (детальніше – 75,1% респондентів, у сім’ях яких є учні чи студенти та 86,2% працівників освіти).

Водночас негативно оцінює профілізацію кожен десятий респондент – 11,7%, а серед педагогічних працівників – лише 3,4%.

А як оцінюють ЗНО та 12-річку в школі

До запровадження ЗНО позитивно ставляться майже 57% респондентів, а серед членів сімей цьогорічних абітурієнтів цей показник сягає 62,5%.

Перспективу запровадження 12-річної шкільної освіти респонденти оцінили радше негативно (65,1%). Позитивно ставиться до цього нововведення 19%. Водночас її підтримка зростає:

12,4% у 2015 році;

16,5% – у 2018 році;

18% – у 2019 році.

Проте не всі українці орієнтуються у цьому питанні. Зокрема, майже 56% респондентів не знають, у чому полягає реформа "Нова українська школа". Частково або повністю обізнані щодо цього питання менше 30% опитаних.

Так, серед обізнаних щодо НУШ громадян лише 32,4% повністю підтримують цілі й завдання цієї реформи, 50,3% частково підтримують, а частково – ні.

Як українці ставляться до МОН? Цілком або скоріше довіряють Міністерству освіти і науки лише 34% респондентів. Такий рівень зберігається в останні 5 років, лише у 2020 році він опускався до 27,6%. Повністю або скоріше не довіряють МОН – 42% респондентів.

Окрім того, дослідники виявили, що люди перестають вірити в цінність освіти – для понад 18% освіта перестала бути цінністю тепер, хоча раніше була такою.

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

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Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

Тож, вже до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.