Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провели соціологічне дослідження щодо якості навчання в українських школах.

До теми Як пандемія вплинула на стан шкільної освіти в світі: масове дослідження

Як українці оцінюють якість шкільної освіти

22,8% респондентів – відповіли, що вона дуже низька,

22,2% – сказали, що швидше низька,

44% – оцінили її як середню,

5,6% – відповіли "швидше висока",

лише 1,4% – заявили, що вона висока,

4% не змогли відповісти на це питання.

Як зазначають соціологи, у порівнянні з липнем 2020 року оцінка якості освіти в Україні погіршилася. Все більше людей називають її “дуже низькою”. Ймовірно, це сталося через дистанційне навчання.

Водночас у батьків та старших людей запитали, як вони ставляться до дистанційного навчання їхніх дітей чи онуків.

Ставлення батьків учнів до онлайн-навчання у школі

12% відповіли, що повністю підтримують дистанційку,

21% – швидше підтримують,

21,4% – швидше не підтримують,

43,6% – категорично не підтримують,

1,6% опитаних не змогли відповісти на питання.



Ставлення українців до шкільної освіти / Інфографіка "Демократичні ініціативи"

Через які проблеми батьки виступають проти дистанційки у школі:

71,8% – через зниження рівня успішності дітей;

50,7% – через брак уваги вчителів до потреб дітей;

39,3% – через недостатність або відсутність пристроїв (комп'ютерів, планшетів) для участі дітей в онлайн-уроках;

46,8% – через погану якість домашнього інтернет-зв'язку;

38,2% – через надмірну завантаженість дітей завданнями;

34% – через недостатнє навантаження дітей завданнями;

50,4% – через формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання тощо.

Додамо, що під час дослідження опитали понад 2 тисячі респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.

Водночас директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова пояснила "РБК-Україна", як пандемія вплинула на якість навчання.

За її словами, старший школяр, якщо мотивований вчитися, якось компенсує те, що не засвоїв під час заняття. Якщо не мотивований – то хоч ходить в школу, хоч не ходить – результату немає.

А ось молодшого школяра, який відвідує школу, контактує з учителем під час уроку, можна мотивувати, зацікавити чи навіть змусити. До того ж, молодший школяр не в змозі в онлайні вчитися,

– повідомила вона.

Лібанова каже, що дистанційна освіта має право на існування у вишах, де люди мотивовані і де є можливість включити лекцію якогось видатного професора.

Чи буде в школах дистанційка з 1 вересня? Новий навчальний рік планують розпочати у звичному режимі. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що садочки, спеціальні установи і початкові класи обов'язково повинні навчитися очно. А на дистанційне навчання будуть йти за забарвленням територій – у червоній зоні.

До слова, МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів. Мовляв, загальну оцінку у балах варто замінити на вербальну оцінку окремих результатів навчання.