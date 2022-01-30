Сексологиня Анастасія Забела розповіла найдивніші історії, як у школах розповідають про секс, пояснила, чому це ненормально, й зібрала досвід іноземних країн, як це працює.
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Як говорять про секс в українських школах
Раз на рік (зазвичай до Дня боротьби зі СНІДом) до школи приходить жінка, яка збирається розповісти дітям "про це". В один з класів запрошують старшокласників, де їм розповідають, що таке ВІЛ і СНІД та чому це страшно.
Після цього дітям показують, як одягати презерватив на банан. Цікаво, що в деяких школах учнів навіть просять повторити це зробити. У всіх дітей це викликає не більш як сміх.
Зрештою, з уроку діти виносять тільки травмовану психіку, нерозуміння, як секс стосується СНІДу й бананів одночасно, страх займатися сексом, а ще – булінг від старшокласників. Так в українських школах часто відбувається сексуальне виховання.
Дивні історії, як учням у школах розповідають про секс
Анастасія Забела поділилася історіями, з якими підлітки зверталися до неї чи розповідали під час розмови:
- "Тема репродуктивної системи випала на карантин, нас відправили на дистанційне навчання і учителька скористалась цим. Сказала опрацювати тему самостійно і потім дала контрольну, нічого з теми не пояснюючи".
Що каже сексологиня? За її словами, кількість годин, яка передбачена навчальним планом на цю тему, досить обмежена, тож пропуск одного заняття вже впливає на якість знань.
- "Наша вчителька жахливо соромилась і не могла вимовити слово “пеніс” або “вагіна”. Заміняла на “цей орган” або "це місце" ніби це щось жахливе".
Це, до речі, досить популярна ситуація в маленьких містечках чи селах, коли учні є більш обізнаними в темі сексу, ніж, наприклад, учителька пенсійного віку,
– говорить Анастасія.
Вона запевняє, що заміна звичних термінів для позначення статевих органів формує уявлення про те, що ці органи є чимось таємничим, страшним, таким, що викликає сором. Це як ім’я Волдеморта у “Гаррі Поттері”.
Статеві органи є у всіх, і це така ж частина тіла, як нога, рука чи вухо. До того ж дуже важливо, щоб діти знали правильні назви й локації статевих органів й не соромились їх вимовляти.
- "Нам вчитель біології серйозно розповідав про телегонію. Я до кінця школи вірила у це".
Телегонія – це хибна біологічна теорія, яка стверджувала, що перший статевий партнер генетично впливає на майбутнє потомство самки. Тобто діти жінки будуть у будь-якому разі схожі на її першого партнера, навіть, якщо народжені не від нього.
За словами експертки, ідея телегонії виникла ще за часів Арістотеля. Тоді люди не могли пояснити, як у світловолосої пари може народитись темноволоса дитина. Теорію давно спростувала генетика, але міфи про неї досі живуть.
Чому виникають такі ситуації
Психологиня пояснює, проблеми статевої освіти у школі, через які виникають подібні ситуації, такі:
- Необізнаність педагогів у темі (або іноді вчителі нав’язувати учням особисті погляди на те, що є нормальним, а що ні).
- Відсутність довірливих взаємин у системі "учень-педагог". Якщо учениця поговорить про це з дитиною, то, швидше за все, завтра вся учительська буде знати про те, що вона живе статевим життям.
- Теми про сексуальну освіту, секс і тіло розкидані по різних предметах та навчальних роках. Трішки – в біології, щось в основах здоров’я. Окремого курсу статевої освіти у шкільній програмі немає.
Як викладають сексуальну освіту за кордоном
Швеція
У 1933 році у Швеції створили Асоціацію сексуальної освіти (RFSU), а вже з 1955 року уроки статевого виховання увійшли до обов’язкової шкільної програми. Це – міждисциплінарний предмет, який викладають учителі та шкільна медсестра.
У цій країні вважають, що сексуальна освіта має готувати молодь до відповідального статевого життя. Це має давати можливість кожній людині працювати над тим, аби дізнатися, як вона хоче жити, і над тим, аби виявити, що правильно чи неправильно для неї.
Також на телебаченні показують короткі відео для 3 – 6-річних дітей, аби вони зрозуміли, як влаштоване їхнє тіло. А в школах Швеції прийнято обговорювати теми сексуального виховання в групах.
Учні часто кажуть, що це найкраща частина – коли однокласники та учителі розповідають, що думають про секс, кохання та стосунки. У багатьох закладах освіти надають презервативи на прийомі у шкільної медсестри чи вчителя й на уроках сексуального виховання.
Як результат, у країні один з найнижчих світових показників підліткових пологів – 2,7 на 1000. Рівень підліткової вагітності у Швеції знизився на 80%, а кількість випадків захворювань, що передаються статевим шляхом, – на 40%.
Нідерланди
Країна запровадила повну статеву освіту з 4-річного віку. У дитячих садках не йдеться про секс, утім з дітьми розмовляють про кохання і стосунки.
Аже 8-річним дітям розповідають про гендерні стереотипи й самооцінку, а 11-річним – про сексуальну орієнтацію і засоби контрацепції. Цікаво, що презервативи у Нідерландах доступні в торговельних автоматах, а протизаплідні засоби безкоштовні до 21 року.
У початковій школі навчають дітей, як захиститися від сексуального насилля та чому потрібно поважати сексуальні вподобання інших.
Як результат перший статевий досвід в Нідерландах в середньому відбувається у 17-річному віці. У більшості молодих людей перший секс був обдуманим і приємним. 85% молодих людей використовують контрацепцію постійно.
Норвегія
Програму статевої освіти для школярів від 7 до 16 років тут започаткували у 1971 році. Вона пояснює, що таке сексуальні бажання, мастурбація, венеричні захворювання, створення сім’ї, гомосексуальність, контрацепція та аборт.
А норвезьке національне телебачення має серію з 8 невеликих роликів "Статеве дозрівання". Ведуча доктор Лін Янсруд розповідає про складнощі статевого розвитку й показує всі нюанси. Для цього використовує пластикові моделі, фотографії, знімки мікроскопу. Програма не має вікових обмежень.
Німеччина
З 1970 року держава зобов’язана забезпечувати статеву освіту в школах. Так, у Гамбурзі школярам з другого класу пояснюють, що таке приємні і неприємні дотики, як можна говорити на тему сексу без вуличного сленгу.
У навчальних планах також йдеться про те, що сексуальне виховання – спільне завдання для батьків і учителів. У деяких школах є скриньки, у якій учні можуть анонімно залишати записки із запитаннями, які обговорюватимуть публічно.
Батьки там мають право на доступ до матеріалів і методів, але не повинні ухвалювати рішення про те, будуть чи не будуть обговорюватися ті чи інші питання.
В Університеті Лейпцига розробили спеціальну навчальну програму для студентів-педагогів, яка допоможе їм бути більш впевненими під час викладання сексуального виховання у школі.