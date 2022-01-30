Сексологиня Анастасія Забела розповіла найдивніші історії, як у школах розповідають про секс, пояснила, чому це ненормально, й зібрала досвід іноземних країн, як це працює.

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Як говорять про секс в українських школах

Раз на рік (зазвичай до Дня боротьби зі СНІДом) до школи приходить жінка, яка збирається розповісти дітям "про це". В один з класів запрошують старшокласників, де їм розповідають, що таке ВІЛ і СНІД та чому це страшно.

Після цього дітям показують, як одягати презерватив на банан. Цікаво, що в деяких школах учнів навіть просять повторити це зробити. У всіх дітей це викликає не більш як сміх.

Зрештою, з уроку діти виносять тільки травмовану психіку, нерозуміння, як секс стосується СНІДу й бананів одночасно, страх займатися сексом, а ще – булінг від старшокласників. Так в українських школах часто відбувається сексуальне виховання.

Дивні історії, як учням у школах розповідають про секс

Анастасія Забела поділилася історіями, з якими підлітки зверталися до неї чи розповідали під час розмови:

"Тема репродуктивної системи випала на карантин, нас відправили на дистанційне навчання і учителька скористалась цим. Сказала опрацювати тему самостійно і потім дала контрольну, нічого з теми не пояснюючи".

Що каже сексологиня? За її словами, кількість годин, яка передбачена навчальним планом на цю тему, досить обмежена, тож пропуск одного заняття вже впливає на якість знань.

"Наша вчителька жахливо соромилась і не могла вимовити слово “пеніс” або “вагіна”. Заміняла на “цей орган” або "це місце" ніби це щось жахливе".

Це, до речі, досить популярна ситуація в маленьких містечках чи селах, коли учні є більш обізнаними в темі сексу, ніж, наприклад, учителька пенсійного віку,

– говорить Анастасія.

Вона запевняє, що заміна звичних термінів для позначення статевих органів формує уявлення про те, що ці органи є чимось таємничим, страшним, таким, що викликає сором. Це як ім’я Волдеморта у “Гаррі Поттері”.

Статеві органи є у всіх, і це така ж частина тіла, як нога, рука чи вухо. До того ж дуже важливо, щоб діти знали правильні назви й локації статевих органів й не соромились їх вимовляти.

"Нам вчитель біології серйозно розповідав про телегонію. Я до кінця школи вірила у це".

Телегонія – це хибна біологічна теорія, яка стверджувала, що перший статевий партнер генетично впливає на майбутнє потомство самки. Тобто діти жінки будуть у будь-якому разі схожі на її першого партнера, навіть, якщо народжені не від нього.

За словами експертки, ідея телегонії виникла ще за часів Арістотеля. Тоді люди не могли пояснити, як у світловолосої пари може народитись темноволоса дитина. Теорію давно спростувала генетика, але міфи про неї досі живуть.

Чому виникають такі ситуації

Психологиня пояснює, проблеми статевої освіти у школі, через які виникають подібні ситуації, такі:

Необізнаність педагогів у темі (або іноді вчителі нав’язувати учням особисті погляди на те, що є нормальним, а що ні).

Відсутність довірливих взаємин у системі "учень-педагог". Якщо учениця поговорить про це з дитиною, то, швидше за все, завтра вся учительська буде знати про те, що вона живе статевим життям.

Теми про сексуальну освіту, секс і тіло розкидані по різних предметах та навчальних роках. Трішки – в біології, щось в основах здоров’я. Окремого курсу статевої освіти у шкільній програмі немає.

Цікаво! Згідно з дослідженням Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) про українських підлітків у 2019 році, кожен десятий підліток в Україні має перший секс у 12 років. Тобто розповідати 8-класникам про секс вже пізно. А ще кожен третій підліток не використовував презерватив під час першого статевого акту.



До того ж українські підлітки розповіли, що дізнаються про секс в інтернеті (58,4%), від друзів та однолітків (41%), від батьків і вчителів – 32,5% та 28,9% відповідно.

Як викладають сексуальну освіту за кордоном

Швеція

У 1933 році у Швеції створили Асоціацію сексуальної освіти (RFSU), а вже з 1955 року уроки статевого виховання увійшли до обов’язкової шкільної програми. Це – міждисциплінарний предмет, який викладають учителі та шкільна медсестра.

У цій країні вважають, що сексуальна освіта має готувати молодь до відповідального статевого життя. Це має давати можливість кожній людині працювати над тим, аби дізнатися, як вона хоче жити, і над тим, аби виявити, що правильно чи неправильно для неї.

Також на телебаченні показують короткі відео для 3 – 6-річних дітей, аби вони зрозуміли, як влаштоване їхнє тіло. А в школах Швеції прийнято обговорювати теми сексуального виховання в групах.

Учні часто кажуть, що це найкраща частина – коли однокласники та учителі розповідають, що думають про секс, кохання та стосунки. У багатьох закладах освіти надають презервативи на прийомі у шкільної медсестри чи вчителя й на уроках сексуального виховання.

Як результат, у країні один з найнижчих світових показників підліткових пологів – 2,7 на 1000. Рівень підліткової вагітності у Швеції знизився на 80%, а кількість випадків захворювань, що передаються статевим шляхом, – на 40%.

Нідерланди

Країна запровадила повну статеву освіту з 4-річного віку. У дитячих садках не йдеться про секс, утім з дітьми розмовляють про кохання і стосунки.

Аже 8-річним дітям розповідають про гендерні стереотипи й самооцінку, а 11-річним – про сексуальну орієнтацію і засоби контрацепції. Цікаво, що презервативи у Нідерландах доступні в торговельних автоматах, а протизаплідні засоби безкоштовні до 21 року.

У початковій школі навчають дітей, як захиститися від сексуального насилля та чому потрібно поважати сексуальні вподобання інших.

Як результат перший статевий досвід в Нідерландах в середньому відбувається у 17-річному віці. У більшості молодих людей перший секс був обдуманим і приємним. 85% молодих людей використовують контрацепцію постійно.

Норвегія

Програму статевої освіти для школярів від 7 до 16 років тут започаткували у 1971 році. Вона пояснює, що таке сексуальні бажання, мастурбація, венеричні захворювання, створення сім’ї, гомосексуальність, контрацепція та аборт.

А норвезьке національне телебачення має серію з 8 невеликих роликів "Статеве дозрівання". Ведуча доктор Лін Янсруд розповідає про складнощі статевого розвитку й показує всі нюанси. Для цього використовує пластикові моделі, фотографії, знімки мікроскопу. Програма не має вікових обмежень.

Німеччина

З 1970 року держава зобов’язана забезпечувати статеву освіту в школах. Так, у Гамбурзі школярам з другого класу пояснюють, що таке приємні і неприємні дотики, як можна говорити на тему сексу без вуличного сленгу.

У навчальних планах також йдеться про те, що сексуальне виховання – спільне завдання для батьків і учителів. У деяких школах є скриньки, у якій учні можуть анонімно залишати записки із запитаннями, які обговорюватимуть публічно.

Батьки там мають право на доступ до матеріалів і методів, але не повинні ухвалювати рішення про те, будуть чи не будуть обговорюватися ті чи інші питання.

В Університеті Лейпцига розробили спеціальну навчальну програму для студентів-педагогів, яка допоможе їм бути більш впевненими під час викладання сексуального виховання у школі.