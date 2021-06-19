В агроіндустріальному холдингу МХП, зокрема, стартував пілотний проєкт у цій галузі. Ініціативу реалізовують за підтримки керівництва компанії та у партнерстві зі Школою фінансової грамотності "Абетка грошей".

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Чому це важливо

Фінансове становище – це фактор, який неабияк впливає на емоційний, фізичний та психологічний стан співробітників, а також на продуктивність їх роботи. Саме тому фінансовий добробут має бути невіддільною частиною комплексних стратегій підприємств сьогодні.

Ми розпочали пілотний проєкт з фінансової грамотності та безпеки, адже саме безпека, у тому числі і грошова, є однією із базових потреб людини,

– коментує керівниця напрямку Wellbeing у компанії МХП Наталія Шеремета.

Кураторка зазначає, що зацікавленість та зворотній зв'язок учасників допомогли сформувати краще бачення та нові ідеї, тож масштабування ініціативи надалі буде цілком логічним та необхідним кроком.

Співробітники компаній брали активну участь та ставили масу запитань / Фото МХП

Протягом 2 місяців у заходах взяли участь 160 представників трьох підприємств холдингу. Для підвищення рівня знань про фінансові інструменти, планування бюджету, уникнення шахрайства тощо, було залучено керівницю Школи фінансової грамотності "Абетка грошей" Тетяну Скляр.

Активність та зацікавленість учасників тренінгів показали, що тема фінансової безпеки на сьогодні є дуже важливою і затребуваною. Я отримала безліч запитань, які виходили навіть за межі встановлених тем, і хотілось дати як найбільше корисної практичної інформації,

– розповідає Тетяна Скляр.

До слова, фінансово грамотні люди не панікують навіть у найнепередбачуваніших життєвих ситуаціях – у них або є фінансова подушка безпеки, яка дозволяє впоратись із форс-мажорами, або ж розуміння того, як стабілізувати власне фінансове становище, враховуючи всі фактори.

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