Як в Україні збільшилася кількість IT-спеціалістів та чому варто піднімати якість STEM-освіти

Центр економічного відновлення провів дослідження IT-освіти в Україні та ринку вакансій у цій сфері. Зокрема, розповіли, як збільшилася кількість IT-спеціалістів та що заважає охочим розвиватися у цій сфері.

Дослідники опитали понад 150 представників ІТ-індустрії, 100 профільних експертів та 33 бізнес-асоціації та компанії.

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Дослідження показало суттєвий розрив між часткою зайнятих ІТ-спеціалістів в Україні та в інших розвинутих країнах. За словами дослідників, це може бути хорошим потенціалом для зростання.

Як збільшується кількість ІТ-спеціалістів

Наразі в нашій державі кількість таких спеціалістів – щонайменше 200 тисяч. Щороку в цій сфері зростає кількість приблизно на 25 тисяч осіб.

Тобто за останні 5 років вдвічі збільшилося кількість працівників у сфері ІТ.



Кількість ІТ-фахівців в Україні / Інфографіка Центру економічного відновлення

Експерти запевняють, що для здобуття кваліфікації у сфері ІТ-технологій базовою є шкільна освіта.

Перелік проблем, які заважають розвитку ІТ-сфери

Відставання від країн ОЕСР показників найуспішніших школярів у науках і математиці обумовлено низькою якістю STEM-програм у школах. Зокрема:

Низька пріоритетність математичної освіти для школярів (лише третина абітурієнтів здає ЗНО з математики).

Лише чверть випускників, які складають ЗНО з математики, отримують достатній результат для продовження навчання на ІТ-спеціальностях.

Значний розрив у результатах ЗНО з математики в містах і селах обумовлений низькою якістю освіти в сільській місцевості.

Гендерні стереотипи щодо математично-технічної освіти у 2 – 3 рази зменшують кількість потенційних ІТ-фахівців серед дівчат.

На думку експертів, розв’язання цих проблем має підвищити якість математичної освіти та підняти щорічне зростання кількості ІТ-фахівців в 2,5 разів до 70 тисяч щорічно.

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Серед джерел перелічених проблем дослідники також назвали такі:

Недостатня якість викладання STEM-дисциплін.

Недостатня кількість учителів, які використовують сучасні підходи й методи викладання STEM-дисциплін.

Майже немає рольових моделей для молоді, щоби поглиблено вивчати STEM.

На профорієнтацію студентів на 80% впливає позиція батьків, а не свідомий вибір самих абітурієнтів.

Рівень комп’ютеризації, доступу до високошвидкісного інтернету недостатній у сільській місцевості.

Тому пропонуються кілька ідей, реалізація яких допоможе підняти рівень STEM-освіти в Україні:

Профілізація учнів після 9 класу за рівнями вивчення математики.

Збільшення кількості та якості підготовки майбутніх абітурієнтів у математиці.

Підвищення якості викладання STEM-дисциплін у селах і малих містах.

Збільшення зацікавлення молоді STEM-професіями, зокрема, серед дівчат.

До слова, у Львівському національному університеті імені І. Франка з 1 вересня запрацюють унікальні програми з дуальною формою навчання. Тож, студенти вишу зможуть під час навчання працювати в IT-компанії SoftServe.