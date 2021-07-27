Дослідники опитали понад 150 представників ІТ-індустрії, 100 профільних експертів та 33 бізнес-асоціації та компанії.
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Дослідження показало суттєвий розрив між часткою зайнятих ІТ-спеціалістів в Україні та в інших розвинутих країнах. За словами дослідників, це може бути хорошим потенціалом для зростання.
Як збільшується кількість ІТ-спеціалістів
Наразі в нашій державі кількість таких спеціалістів – щонайменше 200 тисяч. Щороку в цій сфері зростає кількість приблизно на 25 тисяч осіб.
Тобто за останні 5 років вдвічі збільшилося кількість працівників у сфері ІТ.
Кількість ІТ-фахівців в Україні / Інфографіка Центру економічного відновлення
Експерти запевняють, що для здобуття кваліфікації у сфері ІТ-технологій базовою є шкільна освіта.
Перелік проблем, які заважають розвитку ІТ-сфери
Відставання від країн ОЕСР показників найуспішніших школярів у науках і математиці обумовлено низькою якістю STEM-програм у школах. Зокрема:
- Низька пріоритетність математичної освіти для школярів (лише третина абітурієнтів здає ЗНО з математики).
- Лише чверть випускників, які складають ЗНО з математики, отримують достатній результат для продовження навчання на ІТ-спеціальностях.
- Значний розрив у результатах ЗНО з математики в містах і селах обумовлений низькою якістю освіти в сільській місцевості.
- Гендерні стереотипи щодо математично-технічної освіти у 2 – 3 рази зменшують кількість потенційних ІТ-фахівців серед дівчат.
На думку експертів, розв’язання цих проблем має підвищити якість математичної освіти та підняти щорічне зростання кількості ІТ-фахівців в 2,5 разів до 70 тисяч щорічно.
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Серед джерел перелічених проблем дослідники також назвали такі:
- Недостатня якість викладання STEM-дисциплін.
- Недостатня кількість учителів, які використовують сучасні підходи й методи викладання STEM-дисциплін.
- Майже немає рольових моделей для молоді, щоби поглиблено вивчати STEM.
- На профорієнтацію студентів на 80% впливає позиція батьків, а не свідомий вибір самих абітурієнтів.
- Рівень комп’ютеризації, доступу до високошвидкісного інтернету недостатній у сільській місцевості.
Тому пропонуються кілька ідей, реалізація яких допоможе підняти рівень STEM-освіти в Україні:
- Профілізація учнів після 9 класу за рівнями вивчення математики.
- Збільшення кількості та якості підготовки майбутніх абітурієнтів у математиці.
- Підвищення якості викладання STEM-дисциплін у селах і малих містах.
- Збільшення зацікавлення молоді STEM-професіями, зокрема, серед дівчат.
До слова, у Львівському національному університеті імені І. Франка з 1 вересня запрацюють унікальні програми з дуальною формою навчання. Тож, студенти вишу зможуть під час навчання працювати в IT-компанії SoftServe.