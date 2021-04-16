Як в Україні хочуть популяризувати математику та природничі науки: план дій уряду до 2025 року

Уряд затвердив план заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року. Зокрема, хочуть залучити активну молодь у професію вчителя цих дисциплін.

Міністр освіти Сергій Шкарлет переконаний, що таке рішення сприятиме розвитку природничо-математичної освіти та залученню молодих людей у професію вчителя природничих і математичних дисциплін.

До теми Нові вимоги до ліцеїв та освіта для дітей на тривалому лікування: Рада ухвалила законопроєкт

Зокрема, документом передбачені такі заходи:

підвищення якості природничої та математичної освіти в Україні;

збільшення привабливості природничо-математичних спеціальностей для вступників до закладів фахової передвищої та вищої освіти;

виведення викладання природничих дисциплін на належний рівень;

залучення у професію викладача (вчителя) природничих і математичних дисциплін активних молодих людей;

забезпечення опанування сучасних освітніх технологій вчителями й викладачами цих дисциплін.

Згідно з документом, Міністерство освіти і науки, центральні органи виконавчої влади, обласні та міські державні адміністрації мають забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2021 рік.

У пояснювальній записці до розпорядження уряду йдеться, зокрема, про те, що такі заходи направлені на підвищення якості природничої і математичної освіти в Україні.

Серед пріоритетних заходів щодо популяризації природничих наук та математики:

2022 рік:

опрацювати питання щодо збільшення розміру академічної стипендії для студентів закладів передвищої та вищої освіти за переліком спеціальностей.

забезпечити реалізацію проєкту “Заочна академічна школа” з поглибленим вивченням природничих наук та математики для учнів старших класів. А також провести Всеукраїнський форум вчителів і викладачів цих дисциплін.

2021 – 2023 роки:

розробити концепцію та забезпечити впровадження в освітній процес вітчизняних електронних підручників із природничих наук та математики для студентів коледжів та вишів перших років навчання педагогів.

Читайте також Уряд ухвалив стипендії для переможців шкільних олімпіад та учнів, які найкраще складуть ЗНО

2022 – 2025 роки: