Як учням вступати до коледжів чи університетів, якщо вони не мають ID-паспорту: поради МОН

У Міністерстві освіти наголосили, що виші та коледжі мають приймати документи учнів, незважаючи на те, що вони не мають паспорту у формі ID-картки.

Міністерство освіти і науки направило роз’яснення керівникам університетів, коледжів та профтехів з інформацією щодо вступу осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримати паспорт у формі ID-картки.

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Такі діти в час вступу якраз можуть проходити судову процедуру для отримання паспорта громадянина України у формі книжки (стандартного формату).

У МОН наголосили, що для вступу такої категорії учнів до закладів передвищої та вищої освіти між МОН та Державною міграційною службою України досягнуто згоди.

Так, коледжі та виші, серед інших документів абітурієнта, мають приймати ще й свідоцтво про народження та лист територіального підрозділу ДМС,

– кажуть у Міносвіти.

Отже, для вступу у 2021 році школярі, які відмовились отримувати паспорт у формі ID-картки, подають особисто:

свідоцтво про народження;

лист територіального підрозділу Державної міграційної служби з підтвердженою інформацією, що цей учень – громадянин України;

заяву на ім’я керівника закладу освіти.

До слова, опублікували рейтинг кращих університетів світу 2021 року, яке уклало агентство QS Quacquarelli Symonds. Цікаво, що до цього списку потрапили і чотири популярні виші з України.



Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу