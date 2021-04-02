Як школярам та вчителям захистити свої права під час онлайн-навчання

Із погіршенням епідемічної ситуації через пандемію COVID-19 у школах зростає кількість порушень прав учнів чи вчителів. Читайте, які права порушують найчастіше та як себе захистити – у матеріалі.

Освітній омбудсмен щодня отримує звернення, в яких школи подекуди замовчують випадки інфікування COVID-19 у закладі, не відправляють своєчасно на самоізоляцію контактних учнів або заклад – на дистанційку.

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І це призводить не лише до збільшення випадків інфікування COVID-19 серед учнів, а й, на жаль, навіть до летальних наслідків.

Адже зараз педагоги хворіють найбільше. Окремі вчителі хворіють вже не вперше. Бо вони під час виконання своїх професійних обов’язків комунікують із великою кількістю людей, а це — підвищений ризик.

Також частина вчителів – це люди поважного віку, які є вразливою категорією, наприклад, у шкільній освіті:

27,5 % вчителів – віком від 41 до 50 років;

13,2 % – від 55 до 60 років,

10,4% – від 51 до 54 роки,

14,8 % – понад 60 років.

Також усе більше закладів освіти знову переходить на дистанційне навчання, адже стрімко зростає кількість регіонів у червоній зоні. Через це збільшується кількість порушень прав учнів чи вчителів.

Як учням та вчителям захистити свої права

Про оплату праці вчителів

Вчителям, які пішли на самоізоляцію та оформили листок із тимчасової непрацездатності, але продовжують працювати дистанційно, виплачується допомога у розмірі 50%.

Тому педагогам краще навчати дітей онлайн, не оформлюючи при цьому листок непрацездатності через самоізоляцію. Тоді оплата праці буде здійснюватися у повному обсязі.

Більше про те, як має оплачуватися самоізоляція вчителів та за яких умов педагог може дистанційно працювати на самоізоляції – читайте за посиланням.

Про примусове відправлення вчителів у відпустку

Період надання щорічних відпусток за графіками, які повідомляють вчителі заздалегідь, узгоджується між ними і директорами. Керівник школи повинен письмово повідомити педагога про початок відпустки не пізніше як за два тижні.

Працівникові відпустка без збереження заробітної плати надається тільки якщо є його письмова згода. А якщо директор пропонує написати заяву на таку відпустку через карантин, вчитель має повне право відмовитися.

Так, відпустка під час карантину можлива лише за згодою працівника. Або вимагайте у директора можливість працювати вдома.

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Про права учнів під час онлайн-навчання

Ми раніше наголошували на правах учнів під час дистанційного навчання. Так, у цій статті описані відповіді закону на такі ситуації та питання:

Чи має право вчитель під час онлайн-навчання ставити "2" дитині, якщо її не було на уроці? Чи може вчитель поставити "2" через те, що учень не зміг виконати завдання з технічних причин? Чи вчитель має право видалити дитину з відеоуроку, якщо вона вимкнула камеру? Як дитині попросити вчителя вийти в туалет на онлайн-уроці? Чи варто притягувати до відповідальності батьків, яким байдуже, чи навчаються їхні діти дистанційно?

Як захистити персональні дані під час дистанційного навчання

Вчителям необхідно слідкувати за безпекою і надійністю робочих та персональних пристроїв, які вони використовують для проведення дистанційного навчання.

Для цього:

використовуйте надійні паролі для блокування пристроїв;

завершуйте сеанси та виходьте з облікових записів, коли не використовуєте програми;

встановіть та регулярно оновлюйте антивірусне забезпечення.

Також необхідно розмежовувати приватне та професійне спілкування в інтернеті. Для цього створіть щонайменше два аккаунти, з яких ви будете вести спілкування.

Для батьків та учнів пропонуть такі рекомендації:

визначте, які технології, пристрої та онлайн-послуги використовуються у вас вдома;

слідкуйте за оновленням антивірусу на всіх пристроях, виставте необхідні фільтри в програмному забезпеченні;

в родинному колі домовтеся про використання інтернету й особистих пристроїв, зокрема що стосується окремих сайтів, пошукових систем та контенту;

поясніть дітям, що перш ніж публікувати світлини або відео в мережі, необхідно спершу запитати дозволу людей, які там зображені;

наголосіть, що не можна ділитися своїми паролями та даними входу в приватні аккаунти навіть з найближчими друзями;

дізнайтеся, як видалити профіль чи миттєво змінити інформацію, якщо раптом щось трапиться.

Що робити, якщо права порушують

У разі порушення прав учасників освітнього процесу — учнів, батьків, вчителів – варто звертатися зі скаргою до освітнього омбудсмена. Зробити це можна за цим посиланням.