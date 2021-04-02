Як школярам та вчителям захистити свої права під час онлайн-навчання

Джерело:Служба освітнього омбудсмена
Із погіршенням епідемічної ситуації через пандемію COVID-19 у школах зростає кількість порушень прав учнів чи вчителів. Читайте, які права порушують найчастіше та як себе захистити – у матеріалі.
Освітній омбудсмен щодня отримує звернення, в яких школи подекуди замовчують випадки інфікування COVID-19 у закладі, не відправляють своєчасно на самоізоляцію контактних учнів або заклад – на дистанційку.
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І це призводить не лише до збільшення випадків інфікування COVID-19 серед учнів, а й, на жаль, навіть до летальних наслідків.
Адже зараз педагоги хворіють найбільше. Окремі вчителі хворіють вже не вперше. Бо вони під час виконання своїх професійних обов’язків комунікують із великою кількістю людей, а це — підвищений ризик.
Також частина вчителів – це люди поважного віку, які є вразливою категорією, наприклад, у шкільній освіті:
Також усе більше закладів освіти знову переходить на дистанційне навчання, адже стрімко зростає кількість регіонів у червоній зоні. Через це збільшується кількість порушень прав учнів чи вчителів.
Вчителям, які пішли на самоізоляцію та оформили листок із тимчасової непрацездатності, але продовжують працювати дистанційно, виплачується допомога у розмірі 50%.
Тому педагогам краще навчати дітей онлайн, не оформлюючи при цьому листок непрацездатності через самоізоляцію. Тоді оплата праці буде здійснюватися у повному обсязі.
Більше про те, як має оплачуватися самоізоляція вчителів та за яких умов педагог може дистанційно працювати на самоізоляції – читайте за посиланням.
Період надання щорічних відпусток за графіками, які повідомляють вчителі заздалегідь, узгоджується між ними і директорами. Керівник школи повинен письмово повідомити педагога про початок відпустки не пізніше як за два тижні.
Працівникові відпустка без збереження заробітної плати надається тільки якщо є його письмова згода. А якщо директор пропонує написати заяву на таку відпустку через карантин, вчитель має повне право відмовитися.
Так, відпустка під час карантину можлива лише за згодою працівника. Або вимагайте у директора можливість працювати вдома.
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Ми раніше наголошували на правах учнів під час дистанційного навчання. Так, у цій статті описані відповіді закону на такі ситуації та питання:
Вчителям необхідно слідкувати за безпекою і надійністю робочих та персональних пристроїв, які вони використовують для проведення дистанційного навчання.
Для цього:
Також необхідно розмежовувати приватне та професійне спілкування в інтернеті. Для цього створіть щонайменше два аккаунти, з яких ви будете вести спілкування.
Для батьків та учнів пропонуть такі рекомендації:
У разі порушення прав учасників освітнього процесу — учнів, батьків, вчителів – варто звертатися зі скаргою до освітнього омбудсмена. Зробити це можна за цим посиланням.