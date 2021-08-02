Основне завдання модельної програми – здійснювати не спортивну підготовку учнів, а розвивати їхні фізичні якості.

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Як будуть навчати учнів фізкультури

Кілька видів спорту на уроці фізкультури

Програма містить понад 30 варіативних модулів – з них учні за погодженням із вчителем зможуть обирати ті, які вивчатимуть на уроках. Самі варіативні модулі змінюватимуться кожну чверть або триместр. Окрім того, школи можуть закуповувати інвентар під кожен варіативний модуль.

Експертка з МОН Галина Коломоєць розповіла, що раніше, починаючи з 5 класу на уроках фізкультури додавались модулі певних видів спорту. Так, на початку кожного навчального року вчителі обирали чотири види спорту, яким вони навчали класи.

Але відтепер модулі видів спорту обиратимуть учні спільно з учителями. Одночасно можна обирати 3 − 4 модулі. Це означає, що в одному спортивному залі може одночасно викладатися кілька видів спорту на кожному уроці.

Як в одному залі викладати 3 − 4 види спорту? Для цього вчителі мають обирати різні виду спорту, які можливо проводити на невеликій площі. Це — петанк, черлідинг, міні футбол, теніс, корфбол тощо.

Обов'язкові години фізкультури

Модельна програма передбачає обов’язкові 3 години фізичної активності на тиждень, і це не залежить від типу закладу освіти. Водночас рухова активність дітей у школах має становити 6 годин на тиждень.

Нові стандарти оцінювання

Програма передбачає формувальне оцінювання. Головна мета уроків — щоб дитина рухалась, отримувала емоційне задоволення, не переживаючи про проходження нормативів.

Таокж Експерти обговорили і питання підготовки вчителів до нової модельної програми.

До слова, МОН до нового навчального року розробило рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі. Зокрема, педагоги зобов’язані: