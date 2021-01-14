Перерва є важливою складовою шкільного життя. Адже саме в цей час учні можуть відпочити, відновити сили та приготуватися до наступного уроку. Читайте цікаві факти, як учні в різних країнах проводять перерви між уроками.

Зокрема, в деяких країнах діти їдять фрукти та п’ють молоко, а в інших – відвідують факультативні заняття, музеї чи бібліотеки. Видання "На урок" зібрало 7 прикладів проведення перерв у школах за кордоном.

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Як учні за кордоном проводять шкільні перерви

Німеччина

Учні з німецьких шкіл проводять перерви активно та з користю для здоров’я. Зазвичай, вони проводять зарядку чи ігри на свіжому повітрі. Такий відпочинок практикується постійно, незважаючи на пору року.

Цікаво, що діти майже ніколи не запізнюються на заняття. Адже за 5 хвилин до їхнього початку лунає попереджувальний дзвінок. Завдяки активним перервам школярі повертаються до класів веселими, активними та зі "свіжою головою".



Шкільна перерва у Німеччині / Фото expatica

Крім того, учні на перервах можуть перекусити і поповнити запас енергії. Сніданки та обіди вони можуть приносити з собою чи купувати у школі. А обідня перерва починається після 5 уроку і триває 45 хвилин.

Франція

У школах Франції також існують короткі перерви для розрядки і відпочинку. Також для дітей є велика двогодинна перерва на обід. Часто діти повертаються додому, щоб поїсти з рідними.

Водночас вчителі постійно мотивують школярів проводити вільний час активно на вулиці. Тому діти зазвичай відпочивають на шкільному подвір’ї, займаючись спортом, гуляючи та спілкуючись із друзями.

Цікаво, що дітям заборонено користуватися телефонами не лише на уроках, але й на перервах. Школярі також відпочивають на етюдах, якщо вони є у розкладі, або ж виконують домашнє завдання чи займатися своїми справами.

Фінляндія

У фінських школах діти зазвичай проводять перерви на свіжому повітрі, незалежно від пори року. Адже займатись активним відпочинком на вулиці не лише весело, але й надзвичайно корисно. Перерви між уроками зазвичай тривають 15 хвилин.

А в теплу пору року вчителі проводять заняття на вулиці. Школярі сидять на пледах, розкладених на газоні, чи на звичайних лавках. У молодших класах на відпочинок дітей відводиться ще більше часу, бо дітям необхідно випустити енергію.

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США

В Америці відпочинок на перервах є важливою складовою шкільного життя. Тому протягом дня учні мають дві довгі перерви та кілька коротких. Під час однієї із довгих пауз діти йдуть на ланч. Маленькі перерви зазвичай тривають 5–10 хвилин, а велика обідня – приблизно 30 хвилин.

На перервах американські школярі полюбляють сидіти просто на підлозі чи килимі. Також учні проводять час, граючи в настільні ігри чи спілкуючись із друзями. У більшості американських шкіл є перерви, на яких діти п’ють молоко.

Швейцарія

У швейцарських школах уроки проводяться "парами-блоками", кожен з яких триває аж півтори години. Після кожного заняття діти мають 20-хвилинну перерву.

Школярам рекомендовано проводити вільний час надворі. Якщо ж день не буде радувати погодою, діти можуть подихати свіжим повітрям на терасах, які є у більшості шкіл. Також вони можуть грати у футбол, баскетбол чи пінг-понг.

Обідня перерва також триває дві години – з 11:30 до 13:30. За цей час діти можуть поїсти, активно відпочити і набратися сил. Якщо школярі захочуть, то вони можуть піти додому.

Іспанія

В іспанських школах доволі цікавий розклад уроків. Так, деякі заняття тривають 60 хвилин, а перерв між ними немає. Зазвичай діти мають обідню перерву після другого чи третього уроку. Цікаво, що сигналом для уроку є гучна мелодія відомої пісні.



Шкільна перерва в Іспанії / Фото corbettprep

Під час великої перерви діти можуть відпочити чи погуляти у шкільному дворику, відвідати танцювальний зал чи бібліотеку. У молодшій школі учням пропонують цілий набір активних ігор і вправ.

За безпекою та станом здоров’я школярів слідкують спеціальні помічники вчителів, які також постійно розважають їх та організовують цікаві заняття.

Австралія

У школах Австралії діти мають дві великі та кілька коротких перерв. І майже на кожній із них учні їдять та п’ють. Цікаво, що у більшості шкіл школярі вживають лише корисну їжу (фрукти, овочі та звичайну воду). Перерви австралійські діти проводять активно: граються, бігають, спілкуються між собою. А за окрему плату учні можуть відвідувати на перервах спеціалізовані гуртки.