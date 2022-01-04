Як учні цькують вчителів: три гучні судові справи щодо булінгу у школах

У школах часто зустрічаються випадки булінгу серед школярів. Проте постраждати через цькування можуть не тільки учні, а й вчителі.

Нижче читайте три судові справи, у яких до відповідальності притягалися батьки учнів. А все через те, що їхні діти цькували вчителів.

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Неповнолітня учениця цькувала вчительку хімії

На Миколаївщині суд у квітні 2021 розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах батька, якого раніше було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Суд встановив, що його неповнолітня донька систематично вчиняла булінг стосовно вчительки хімії. Вина підтверджується, зокрема, письмовими поясненнями учнів та записом розмови, де чітко видно, що учениця:

нецензурно ображає вчительку,

висловлюється непристойно на її адресу.

У свою чергу вчителька спокійно відреагував на дії учениці і не сварилася з нею.

Також було проведено опитування серед однокласників. З’ясувалося, що протягом уроку хімії неповнолітня систематично:

ігнорувала зауваження вчителя прибрати телефон,

провокувала вчителя до агресивної поведінки, щоб зняти це на відео та викласти у соцмережі.

Апеляційний суд погодився із висновком суду першої інстанції, що дитина систематично вчиняє психологічне насильство відносно вчителя хімії та порушує навчальний процес. Тож апеляційна скарга не була задоволена, батько заплатив штраф у розмірі 850 гривень.

Учень ображав вчителя та показував непристойні жести

У лютому 2020 року Збаразький суд розглянув матеріали, які надійшли від поліції про притягнення до адміністративної відповідальності матері учня.

Відомо, що учень навчається у 2 класі. Він систематично вчиняв булінг стосовно вчительки:

висловлював словесні образи,

показував непристойні жести під час навчального процесу тощо.

Це могло заподіяти шкоду психічному здоров`ю педагогині.

Мати учня на засіданні суду свою вину не визнала. Пояснила, що її син вчиняв булінг, оскільки є малолітньою особою і не може вчиняти дії, які б свідчили саме про усвідомлене систематичне цькування педагога.

За її словами, непідкорення вимогам вчительки під час уроків свідчать про "його реакцію на упереджене ставлення педагогині до нього", а також про неспроможність контролювати освітній процес у класі.

З пояснень свідків зрозуміло, що учень дійсно неодноразово порушував правила поведінки. Цікаво, що психолог вважає, що така поведінка говорить про складне проходження адаптації до навчального процесу та соціалізації.

Проте суд зазначив, що матеріали справи не містять доказів, які б свідчили про системність цькування або знущання малолітнього над вчителем, тож цю справу закрили.

Однак у матеріалах справи зазначено ознаки булінгу. Це є:

емоційне приниження, що включає вербальні і невербальні способи вираження;

продовження емоційно образливої і принизливої поведінки впродовж тривалого періоду;

непривітна і недовірлива поведінка;

втручання у приватне життя людини;

погіршення психологічного і фізичного стану людини, на яку спрямована агресія;

намір завдати шкоду іншій людині, що дозволяє чи сприяє, щоб ця людина пережила травмуючі події, та інше.

Учень психологічно булив вчительку

У лютому 2021 року суд на Тернопільщині розглянув матеріали, які надійшли від поліції про притягнення до адміністративної відповідальності батька. Його син систематично вчиняв булінг вчительки української мови під час навчального процесу щодо, чим заподіював шкоду її психологічному здоров`ю.

Батько свою вину у вчиненні правопорушення сина визнав і зауважив, що на даний час поведінка сина в школі змінилася та скарг від вчителів немає. Тому чоловіка оштрафували на 850 гривень.

До слова, раніше ми писали, що у Херсоні учень дев'ятого класу знущався та здійснював психологічне насильство над школярами. Крім того, він з неповагою ставився до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами.