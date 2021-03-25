Як учні у Львові навчатимуться після канікул: рішення міської ради

Міська влада Львова вирішила після канікул відправити усі класи у школах на дистанційне навчання. Навіть учні початкової школи будуть навчатися онлайн.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС Львова. Адже лише за минулу добу, 24 березня, в області підтвердили понад тисячу випадків захворювання на коронавірус.

До теми У Києві учні 25 березня виходять з канікул: яким буде навчання

Так, до 26 березня львівські учні перебувають на канікулах.

А вже з понеділка, 29 березня, учні 5 – 11 класів виходять на дистанційку, оскільки Львівська область перебуває у червоній зоні епідбезпеки.

Учні 1 − 4 класів також переходять на навчання з використанням дистанційних технологій,

– повідомила керівниця управління освіти міста Зоряна Довганик.

Як працюватимуть садочки? Дитячі садочки у Львові наразі будуть працювати у звичному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів.

Львів перейшов на червону зону

Додамо, з 25 березня на Львівщині встановлюється червоний рівень епідемнебезпеки. Відтак в області почнуть діяти деякі обмеження.

Червона зона у Львові: що заборонено

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

забороно проведення масових заходів;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання;

водночас уряд дозволив місцевій владі самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

Станом на 25 березня у Львові та на Львівщині підтверджено 97440 випадків інфікування коронавірусом, з них 2552 – летальні.

До слова, що у Києві учні 5 – 11 класів з 25 березня повертаються після канікул до навчання, але у дистанційному форматі. А учні 1 – 4 у столиці сядуть за парти 29 березня, якщо не погіршиться ситуація з COVID-19.