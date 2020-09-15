У МОН з’ясували, що близько половини учнів користуються шкільними їдальнями. Проте інша половина відмовляється від харчування в школі через те, що там несмачна та холодна їжа або поганий вигляд чи запах страв. Як все таки школярі та їх батьки ставляться до шкільного харчування – читайте нижче.

Відповідні результати опитування Міністерство освіти і науки оприлюднило на сайті 14 вересня, хоча опитування проводилося ще в березні 2020 року. Участь в ньому взяли майже тисяча учнів та 3,5 тисячі батьків.

Цікаво З якістю шкільного харчування має розібратися директор чи засновник школи, – МОН

Так, школярі та їхні батьки оцінили шкільний буфет, якість перших і других страв, а також чистоту шкільних їдалень та охайність працівників.

Результати дослідження про шкільне харчування

Чи подобається дітям шкільне харчування

Цікаво, що лише 63,1% дітей користуються гарячим харчуванням у школі, проте майже половина респондентів зазначила, що страви шкільної їдальні не подобаються дітям. Натомість 7,2% учнів сказали, що страви зі шкільної їдальні їм подобаються.

Чому учні відмовляються від харчування у школі?

несмачна та холодна їжа;

поганий вигляд та запах страв;

погане самопочуття після прийому їжі;

брудні посуд і прибори;

недовіра до якості шкільних страв;

одноманітне меню, напівфабрикати, відсутність перших страв;

поганий запах в їдальні, "антисанітарія", комахи;

відсутність їдальні.

З-поміж проблем також – забезпечення гарячим харчуванням лише учнів початкової школи, висока вартість харчування та недостатня кількість фруктів.

Чи задоволені учні чистотою в їдальнях? Майже чверть батьків незадоволені чистотою їдальні і лише 9% вважають її відмінною. Ще 31% учнів кажуть, що чистота там "задовільна", а 25% "вкрай незадовільна".

Чи користуються учні шкільним буфетом

51,2% батьків вважають, що їхні діти користуються шкільним буфетом;

33,1% – не користуються ним;

15,6% повідомили про відсутність буфету в школі.

Чи подобаються дітям страви з шкільного буфету? Лише 11,5% батьків зазначили, що дітям подобаються страви та продукти зі шкільного буфету. 26,3% учнів страви зі шкільного бюджету скоріше не подобаються або не подобаються взагалі.

Так, батьки наголосили, що у шкільних буфетах є продукти і страви, що на сьогодні заборонено продавати у школах, зокрема солодкі газовані напої, кондитерські вироби з кремами, нарізних салатів зі сметаною, майонезом чи оцтом.

До слова, нещодавно у київських школах дітей годували спеціальними ланч-боксами, склад яких обурив багатьох батьків. Там доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі. Більше про це – читайте за посиланням.