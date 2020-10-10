Всі вчителі мріють про свою ідеальну школу. Але іноді трапляється так, що вчителі довго не можуть знайти роботу, бо бракує вакансій чи не підходить місце, або ж школи тривалий час шукають педагогів і теж не можуть знайти.

Якщо ви вирішили спробувати себе у вчительстві або вже давно замислюєтеся над тим, щоб змінити школу, то видання "Освіторія" підготувало для вас цікаві та важливі поради від ескпертки Марини Пристінської.

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За її словами, на багатьох сайтах шкіл є можливість віртуальної екскурсії, тож вчитель можу "погуляти" різними школами віртуально або відвідати кілька шкіл на дні відкритих дверей. Особливо буде добре, якщо у школі для вас проведуть екскурсію учні, які там навчаються.

На що звертають увагу роботодавці у школі

Резюме

Експертка наголошує, що коли вона розглядає резюме, то спершу дивиться на фото. "Якщо бачу на ньому дівчину, яку сфотографували біля басейну із келихом напою, то вона мені може подобатися, але я замислююсь: чому людина, яка хоче працювати вчителем, обрала саме таке фото?", – каже Марина Пристінська.

Тому запам’ятайте, що у резюме повинно бути ділове фото, щоб роботодавець знав, що ви точно розумієте, куди влаштовуєтеся на роботу. Також варто дізнатися, чи є в школі дрескод.



І на співбесіду одягніться стримано та охайно / Фото grade

Також експерти наголошують, що варто уважно читати опис вакансії та вимоги. І необхідно, крім освіти, написати про свої компетенції: що вчитель вміє, якими технологіями, методиками володіє. "Пишіть, навіть якщо ви діджей або вмієте монтувати відео. Зараз важливі не тільки знання, а й навички", – додають вони.

Досвід роботи

У резюме потрібно послідовно прописати свій професійний досвід, щоб роботодавець міг простежити кар’єрний шлях учителя. "Раджу написати про себе щось цікаве, що характеризуватиме вас як особистість і як учителя", – додає експертка.

Мовлення

Окрім того, під час співбесіди роботодавці часто звертають увагу на мовлення кандидата — наскільки відкрито і щиро він/вона відповідає на запитання. "Я, наприклад, завжди запитую, про що людина мріє, що любить читати, як себе розвиває. Одна із ключових навичок 21-го століття — уміти навчатися щодня, особливо вона актуальна для педагогів", – наголошує пані Марина.

Також експертка запевняє, що на співбесіді потрібно говорити тільки правду, адже досвідчені керівники завжди помічають, коли людина обманює. І в часи карантину варто бути готовими пройти співбесіду телефоном або онлайн.

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Впевненість кандидата

Роботодавець завжди віддає перевагу тому, хто на інтерв’ю говорить і поводиться впевнено. Тому перед співбесідою треба налаштувати себе впевнено. До прикладу, можна постояти або посидіти із широко розправленими плечима, тримаючи руки в боки. Вчені кажуть, що це справді додає впевненості.

Мотивація

Окрім того, вчителів на співбесіді часто запитують, чому вони обрали саме освіту, які вони мають яскраві спогади зі свого педагогічного досвіду і чи проходили онлайн-курс для вчителів початкової школи.

"Почистіть" соціальні мережі

Директор чи заступник школи, куди хоче влаштуватися вчитель, може моніторити сторінки кандидатів в соцмережах: інстаграмі, фейсбуці, твіттері тощо. Тому бажано, щоб у вас на сторінці не було нецензурної лексики, мемів та коментарів. Адже згодом вчителів у соцмережах будуть відстежувати учні чи їхні батьки.

Кому школи віддають перевагу — студенту чи досвідченому педагогу? Експертка наголосила, що для шкіл не так важливий вік чи досвід, як готовність і бажання людини працювати з дітьми, приймати челенджі, які чекають на вчителя на новому місці роботи.

Де шукати роботу? Звичайно ж, на відповідних сайтах з пошуку роботи чи підробітку: Work.ua, Rabota.ua, Trud.com, OLX, Freelance.ua тощо. Окрім того, згідно з теорією шести рукостискань та силою зв’язків, ваші шанси знайти потрібну роботу зростуть, якщо більше людей знатимуть про це. Зокрема, серед ваших друзів можуть бути знайомі, які наразі шукають вчителя в свою школу.