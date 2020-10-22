Іноді вчителі стикаються з агресією у свою сторону та поганою поведінко учнів. Це виникає через відсутність у дітей мотивації навчатися або їх роздратування. Як же вчителям впоратися з цими викликами – читайте поради у матеріалі.

Психологиня Лілія Ягодка розповіла виданню VseOsvita про складнощі в комунікації між учителем та учнями під час навчання та поділилася порадами, як впоратися з поганою поведінкою учнів.

Цікаво! Якою буде зарплата вчителів у 2021 році: МОН озвучило суми

Що робити вчителю, якого на уроці "довів" клас

У такому випадку психологиня порекомендувала кілька ефективних кроків:

Для початку виявити головних винуватців – це зазвичай певна група дітей, яка задає тон усьому клас. Звернутися до них варто зі спокійним та незагрозливим з’ясуванням: "Чи правильно я вас зрозуміла: ви хочете зірвати урок?".

Після цього варто озвучити свій емоційний стан щодо цієї ситуації: "Я розлючена".

Знову спокійно, незагрозливо запитати: "Ви цього прагнули?"

Сказати, що ви даєте порушникам час виправити ситуацію – і що ви згодні трохи почекати на це.

Психологиня запевняє, що при всьому класові важливо не вести гнівний монолог, а спрямувати розмову на з’ясування намірів самих учнів. Такою технікою ви розвиваєте емоційний інтелект учнів та зосереджуєте клас на своїй діяльності.



Навчання в школі / Фото bahrinesti

Як заспокоїтися після цього? Для відновлення емоційного стану після школи вдома одразу побудьте наодинці в кімнаті з вимкненим світлом та музикою, що розслабляє. Або одразу прийміть ванну з ефірними оліями чи неспішно прогуляйтеся в парку.

Що робити вчителю, який різко висловився на учня? Якщо так сталося, то варто наодинці поговорити з цією дитиною й спокійно роз’яснити, що саме ви відчували в той час. Так ви навчите дитину розуміти почуття інших.

Як діяти вчителеві, коли учні поводяться агресивно щодо нього

Щоб зрозуміти дитину, варто завжди пам’ятати, що агресія дітей – це послання, меседж. І водночас це її запит. Наприклад, агресія може бути посланням про заборону на емоції вдома і водночас запитом "де показувати емоції можна?".

Також, за словами психологині, агресія може бути елементом наслідування, наприклад, деспотичного батька. Або агресія може бути засобом задоволення важливої потреби з відчаю.

Окрім того, до цькування схильні діти, що самі зазнали цькування – у такому разі дитина прагне "відігратися".

Буває так, що агресія – це бунт дітей проти правил та вимог чинної системи цивілізації взагалі, не лише в школі. І тоді вчитель обраний об’єктом такого бунту випадково, як один із представників системи,

– додає Лілія Ягодка.

Якщо є можливість, запитайте в такого учня наодинці, чи потрібна йому допомога. Порадьте звернутися до шкільного психолога. Але відмову учня слід сприйняти з розумінням, адже дітям часто важко відкритися дорослим, є страх бути сприйнятими неправильно.

Читайте також! 4 цікаві шкільні традиції, які сподобаються всім учням та об’єднають їх

Як учителю мотивувати сучасних підлітків учитися

Не існує такого феномена, як невмотивована до розвитку дитина. А вчитель насправді надає можливості для саморозкриття дитиною свого потенціалу – зокрема, і до навчання.

І щоби стимулювати таке саморозкриття дитини, головними є чотири компоненти:

Цінувати дитину. Довіряти дитині. Заохочувати дитину. Підтримувати дитину.

І найголовніше – категорично уникати порівняння дитини з іншими учнями. "Людину можна порівнювати лише з нею самою, якою вона була певний час тому", – підсумувала експертка.