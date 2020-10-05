Школи наразі працюють в умовах пандемії коронавірусу, тож там намагаються вживати різні заходи безпеки, щоб вберегти учнів і вчителів від захворювання. Як зробити школу безпечним місцем для дітей та педагогів – читайте у матеріалі.

Інфекціолог та медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповіла, як уберегти учнів і педагогів від COVID-19, через які симптоми варто залишитися вдома та як дотримуватися соціальної дистанції, передає "Освіторія".

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Як уберегти учнів і вчителів від COVID-19: головні правила

"Захворів — сиди вдома"

За словами експертки ЮНІСЕФ, у їх відомстві є важливе правило "Захворів – сиди вдома", тому його повинні дотримуватися і дорослі, і діти.

Так, якщо ви відчуваєте у себе найменші симптоми: підвищену температуру, кашель, нежить, біль у горлі тощо, то варто нікуди не йти, особливо до школи. А якщо вчитель перехворів на COVID-19, то він може повернутися до роботи після одужання та 14 днів самоізоляції.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дистанція 1,5 – 2 метри

Це прості правила, але вони можуть врятувати життя, запевняє експертка. У школах важливо тримати соціальну дистанцію 1,5 – 2 метри з усіма людьми, особливо тим, хто в зоні ризику. Зокрема, зараз не варто вітатися із людьми потисканням руки чи обіймами. Триматися на відстані – це дуже ефективний захист.

"Захищайте свої кордони: відверто кажіть про те, що дотримуєтесь правил дистанції", – сказала Катерина Булавінова.

Якщо є скупчення людей, одягайте маску

Не варто витрачати час на роздумування, чи можуть люди хворіти безсимптомно тощо. Бо це лише підвищить тривожність. Якщо ви не можете тримати дистанцію, обов’язково одягайте маску.

Вчитель має проводити урок на достатній від дітей відстані, якщо кабінет дозволяє бути на 1,5 метра від першої парти.

Протирайте поверхні

Усі поверхні різні і вірус може залишатися на них певний час. За словами медичної експертки, підлога не несе загрозу, значно небезпечніша поверхня – телефон. Тому під час пандемії не варто передавати один одному ґаджет, щоб подивитися фотографії чи прочитати смс. І намагайтеся якомога частіше протирати парти, клавіатуру комп’ютера, айпад тощо.

Провітрюйте приміщення, робіть протяг

Провітрювання у класах варто робити якомога частіше. І за можливості можна проводити уроки на свіжому повітрі. Також вчителі мають вирішити, які заняття можна перевести в онлайн.

Водночас за підтвердженого випадку COVID-19 весь клас має піти на самоізоляцію на 14 днів.

Часто мийте руки

Усі чхають, закриваючи обличчя руками, та роблять інші речі. А потім цими руками вони торкаються предметів. Тому найголовніше – мити руки з милом та дезінфікувати їх.

Зробіть щеплення від сезонного грипу

Експертка запевняє, що COVID-19 – це новий вірус, від якого немає специфічного лікування та вакцини. Тоді як від вірусу сезонного грипу є.

І зараз обидва віруси можуть накластися один на другий. І якщо у людини підвищиться температура, складно буде зрозуміти – це сезонний грип чи коронавірус. Тож краще захистити себе принаймні від грипу. Медична експертка радить зробити щеплення від пневмококової інфекції та грипу.

Не спішіть робити тест, якщо у дитини в класі виявили COVID-19

Якщо у класі є підтверджений випадок коронавірусу, всі діти мають піти на карантин. Проте у перші дні після контакту із хворим тест може бути негативним, бо вірус ще не встиг розмножитись. Тому безпечніше просто дотримуватися самоізоляції протягом 14 днів.



Як учням повернутись до школи після самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Але можна зробити і ПЛР-тест на COVID-19. І оскільки чекати результатів з державної клініки можна тиждень або більше, то його можна зробити у приватній лабораторії.

Не йдіть до школи, якщо відчуваєте втрату смаку та нюху

Повна втрата запаху і смаку часто зустрічається у пацієнтів з коронавірусом. Проте сказати точно, що цей симптом стовідсотково вказує на цю хворобу не можна. Якщо учень чи вчитель втратив нюх і смак, краще до школи не іти.

Школа як ефективний комунікатор

Школа має бути ефективним комунікатором, особливо у ситуації з пандемією. Наприклад, у вайбер-чатах чи батьківських групах має бути перевірена інформація від школи.

Якщо у закладі є випадок госпіталізації чи смерті від коронавірусу, адміністрація і вчителі мають задавати тон комунікації, щоб запобігти булінгу та звинувачень.