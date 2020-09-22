Пандемія коронавірусу вплинула на навчання в школах у різних країнах світу. Так, деякі заклади освіти повністю перейшли на дистанційне навчання, інші поєднують онлайн-навчання з очним, а ще ще деякі відкрили школи для учнів. Як навчаються діти і США, Іспанії та Італії – читайте нижче.

Журналісти видання "Галичина" поспілкувалися з українками, які проживають у цих країнах і з’ясували, як там відбувається освітній процес.

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Дистанційне навчання в Лос-Анджелесі, США

Навчання для сина Марії Паславської розпочалося 18 серпня в онлайн-форматі. Хлопчик Марк відвідує «кіндергарден» – це підготовка до першого класу, яка є обов’язковою. Його батьки під час пандемії працюють з дому, тому постійно поруч з дитиною.

"Школа онлайн виглядає так: 2 – 4 zoom-заняття в день тривалістю по пів години. Щодня математика, англійська та німецька мови. Двічі на тиждень – фізкультура та мистецтв,

– розповіла мама.

Проте, за словами Марії, дитині не вистачає спілкування з однолітками. А домашні завдання їм треба робити до 15:00 щодня та відправити фото/відеозвіт на Google classroom. Вчитель пише відгуки та коментарі на кожне завдання.

Українка додала, що поки невідомо, чи будуть цього року школи працювати у звичному форматі, все залежить від кількості хворих та від того, як швидко буде вакцина.

Гібридна школа та комп’ютери для учнів в Оксфорді, США

Олена Кушпер, яка живе у маленькому містечку Оксфорд, розповіла, що її 8-річна донечка Марія пішла до третього класу. Навчання у неї розпочалося 8 вересня, але кожна школа там має свій графік.

Пані Олена розповідає, що перед початком навчального року батькам треба було вирішити: пускатимуть вони своїх дітей до закладу освіти чи ні. Якщо обирають другий варіант, то у них з’являється така собі державна організація, яка забезпечить онлайн-навчання для їхніх дітей.

У нашій школі гібридне навчання, тобто два дні учні ходять до школи, решта днів – онлайн-навчання. Зменшилася тривалість шкільного дня. Також немає обіду, учні можуть його отримують безкоштовно, але їсти можна лише вдома,

– сказала мама.

Всім дітям щодня зранку міряють температуру, обробляють руки антисептиком. Батьки, перед тим як привести дитину до школи заповнюють форму, в якій вказують, чи немає у неї симптомів захворювання. Якщо є хоч один, дитина повинна залишитися вдома.

Окрім того, пані Олена розповіла, що кожній дитині до початку навчання видали комп’ютер додому зі встановленою навчальною програмою для домашніх завдань та спілкування з учителями. Батьки повинні заплатити лише страховий внесок за комп’ютер та придбати чохол за власні кошти.

Масковий режим у Італії

В районі Венеції Местре вже декілька років живе Світлана Синишин, донечка якої Софійка пішла до шостого класу місцевої школи. Навчальний рік розпочався там 14 вересня, але саме навчання поки триває лише 3 години.

За словами мами, обов’язковим атрибутом школярів є захисна маска. На уроках учні можуть бути без неї, але обов’язковою має бути дистанція в 1-2 метри. Обов’язковою є обробка рук антисептиком при вході та виході. Щогодини учень має протерти свою парту, а вчителі дезінфікують свої робочі столи.



Навчання в школі під час карантину / Фото НУШ

Пані Світлана за безпеку своєї донечки у школі не переживає. Щодо дистанційного формату навчання, то наразі про нього не згадують і роблять усе можливе, щоб школи працювали стаціонарно.

Навчання у форматі 50 на 50 у Іспанії

Українка Любов Якимів, яка зараз живе в іспанському селі Фіскалі, має двох школярів – другокласника Максим та восьмикласницю Діана. Навчальний рік для її сина розпочався 7 вересня, а для доньки – 15, адже вони ходять до різних шкіл.

Так, під час карантину учні до 1 – 8 класу навчаються лише в школі, а дев’ятикласники і старші – у напів дистанційному форматі. Їх ділять на дві групи, які навчаються по черзі. Старшокласники по пів тижня ходять до школи і вивчають програму в дистанційному форматі. Натомість батьки мають щоранку міряти дітям температуру, а при кашлі чи нежиті залишати дітей вдома.