Як створювати щось цікаве на уроці, коли немає фантазії: креативні поради для вчителів

Що робити, коли людина мріє стати вчителем, але в неї відсутня фантазія? Педагоги кажуть, що у такому випадку людина не повинна відмовлятися від мрії працювати у школі. Тому читайте креативні ідеї, які сприятимуть розвитку творчого мислення.

До того ж, зараз у сучасного вчителя є безліч допоміжних засобів: інтерактивна дошка, комп’ютер, ноутбук, телевізор, проєктор, шаблони та макети. Тому педагог повинен розвивати власну фантазію та креатив.

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За словами вчителів, для них фантазія – це насамперед вміння швидко і творчо реагувати на певні події та ухвалювати нестандартні рішення під час роботи, відхилившись від заздалегідь написаного плану.

А коли вчитель має математичний склад розуму, то йому складно працювати на уроці без допоміжного конспекту. Тому креативні поради допоможуть кардинально змінити підхід у роботі.

Ідеї, які сприяють розвитку творчих здібностей

Налаштуйтесь на продуктивну роботу над собою . Ви можете помилятися, але тут головне - не зупинятися. Адже у професії вчителя не можна робити пауз, особливо в особистому саморозвитку.

. Ви можете помилятися, але тут головне - не зупинятися. Адже у професії вчителя не можна робити пауз, особливо в особистому саморозвитку. Почніть роботу з простого: коли ведете урок за написаним завчасно конспектом, спробуйте на одному з етапів заняття переключитися на інший імпровізований сценарій.

Присвятіть вечір саморозвитку, опрацюванню матеріалів з описом вікових ігор для учнів, з якими працюєте. А після цього спробуйте згенерувати власні ідеї. Використовуйте фрагменти з різних ігор, вигадайте декілька своїх та комбінуйте їх.

з описом вікових ігор для учнів, з якими працюєте. А після цього спробуйте згенерувати власні ідеї. Використовуйте фрагменти з різних ігор, вигадайте декілька своїх та комбінуйте їх. На уроці математики дайте класу дві хвилини та запропонуйте вигадати новий сюжет з відомими вже числами. Вдалим є обмеження у часі – це допоможе забезпечити тишу у класі та дозволить повноцінно поринути у творчий процес.

Коли вчителю потрібно провести виховний захід, свято, або відкритий урок, то не шукайте все в інтернеті . Бо чужі ідеї одразу стануть основою ваших думок. І у вас навряд народиться власна неповторна ідея.

. Бо чужі ідеї одразу стануть основою ваших думок. І у вас навряд народиться власна неповторна ідея. Поставте себе на місце дитини: уявіть, що ви учень свого класу, оголосіть тему зустрічі й, з урахуванням вікових особливостей, складайте план дій. З часом ви ефективно користуватиметеся своїми вміннями.

уявіть, що ви учень свого класу, оголосіть тему зустрічі й, з урахуванням вікових особливостей, складайте план дій. З часом ви ефективно користуватиметеся своїми вміннями. Наступний крок – пошук відповідного матеріалу, але використовуйте лише один фрагмент з однієї чужої розробки. Ваші ідеї мають переважати.

Сядьте зручно, заплющить очі та "прокрутіть" момент, коли ви не знали, що відповісти на запитання учнів. Зараз у вас є час не поспішати з реакціями – поміркуйте, яка відповідь була б доречнішою, відпрацюйте декілька варіантів, зробіть висновки.

Спробуйте римувати та писати вірші. Зараз є безліч ресурсів, які допомагають дібрати рими до певних слів. Це корисний допоміжний варіант у критичній ситуації. Коли у вас вийде перших чотири рядки, згодом буде легше підбирати слова.

За словами вчителів, у будь-якій ситуації є можливість стати оригінальнішим. І це стосується не лише взаємодії з учнями, але і з колективом.