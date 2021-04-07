Як створити власний бізнес та зробити його ефективним: поради експертів

Створити бізнес з нуля та без профільної фінансової освіти – реальність. Необхідно лише опанувати основи фінансової грамоти та почати діяти.

Про те, як це зробити, розповіли автори серіалу про фінансову грамотність для підприємців на порталі "Дія. Бізнес" Андрій Якшин та Андрій Ремізов. Експерти поділилися знаннями в етері одного з радіоканалів українського суспільного мовника.

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Що відомо про серіал

Серіал "Фінансова грамотність для підприємців" є доволі масштабним, адже налічує понад 20 серій. Завдяки перегляду можна з нуля розібратися у таких показниках як P&L та Cashflow, а також дослідити їх.

"Дія. Бізнес" – це національний проєкт з розвитку підприємництва, який був ініційований Міністерством цифрової трансформації України ще у 2010 році.

У межах цього проєкту запустили вебсайт, на якому запрацювала онлайн-школа для підприємців, де і з'явився доступ до перегляду серіалу.

З дня запуску продукт переглянули уже понад 2 тисячі людей, які покращили свої навички фінансової грамотності.

Як відкрити власну справу

Творці серіалу наголошують, що перед відкриттям власної справи необхідно опанувати базові навички фінансової грамотності.

Це потрібно для того, щоб підприємець зміг згодом вирахувати основні грошові показники, а також визначити рентабельність свого підприємства.

Як спрогнозувати власні доходи та витрати

Перше правило від експертів – переглянути серіал, бо там є детальні відеоуроки, де вони в електронних таблицях показують, як можна спланувати доходи та витрати.

У серіалі надана відеоінструкція, що і в які комірки заносити, як рахувати формули, а також доступні приклади шаблонів. Великих знань у галузі математики не потрібно, адже за вас все роблять електронні таблиці.

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Чи можливі реальні розрахунки під час пандемії

У модель можна закладати показники, за якими потім вдасться оцінити позитивний і негативний сценарії розвитку подій.

Якщо ми розуміємо, що на економіку будуть впливати фактори пандемії або обмежень, тоді у негативному сценарії можемо поставити такі змінні, як зменшений обсяг продажів та зменшена ціна,

– розповідають творці серіалу.

У фіналі можна побачити результати від таких змін. Після цього треба вирішувати, що робити та чи варто взагалі запускати бізнес.