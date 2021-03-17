Як створити бюджет та дотримуватися плану: поради від маркетолога

У 2021 році саме час опанувати здорові фінансові звички та навчитися досягати бажаного. Створення щомісячного бюджету є ефективним методом аналізу та управління грошима.

Доволі розповсюдженою є думка, що фінансові проблеми починаються лише тоді, коли закінчуються гроші. Насправді ж, основою айсбергу більшості негараздів є низький рівень фінансової грамотності.

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Чому бюджетування є важливим

На думку Джеймса Вільямса, маркетолога компанії Wonga, створення щомісячного бюджету дозволяє щонайменше визначити, звідки беруться гроші та на що вони витрачаються. Бюджетування полегшує процес досягнення цілей та дозволяє оптимізувати власні фінансові накопичення.

Головною метою створення бюджету є контроль ресурсів. Це прямий інструмент досягнення фінансової незалежності, а якщо ви ще й навчитеся повністю його дотримуватися, то зможете жити в добробуті і без будь-яких ризиків,

– додає Вільямс.

Чітке планування власних доходів та витрат позитивно впливає на розвиток фінансової дисципліни, допомагає у створенні резервних фондів та зменшує ризики прийняття хибних фінансових рішень.

Як створити бюджет

Маркетолог радить дотримуватися кількох простих правил. На його думку, починати бюджетування доволі складно, і кілька перших місяців результати будуть не надто видимі, та вже через пів року можна буде спостерігати покращення фінансового клімату.

Підрахуйте витрати

Будь-яку процедуру складання бюджету необхідно розпочинати з ретельної оцінки витрат. Вирахуйте кількість власних грошей й визначте, на що вони витрачаються. Будьте якомога прискіпливішими до підрахунків та не упускайте жодних деталей. Саме дрібні витрати є основним показником щомісячного аналізу.

Визначте свій дохід

Якщо ви отримуєте фіксовану щомісячну зарплатню, визначити суму доходу дуже легко. Якщо ж ви займаєтеся фрілансом, маєте власну справу чи отримуєте пасивний дохід, додайте грошові надходження за кілька попередніх місяців та вирахуйте середню суму.

Створіть план економії та виплати боргів

Після опрацювання двох попередніх кроків, ви зможете побачити, в якій частині рівняння знаходитеся, тобто чи ваші доходи є більшими ніж сума витрат та наскільки. Якщо різниця у показниках невелика або ж від'ємна, варто "затягнути паски":

Замість кави з собою чи обідів у закладах харчування, почніть готувати вдома. В середньому це заощадить близько 100 гривень на день, що в місяць становитиме близько 3 000 гривень. Коли обираєте магазин чи супермаркет, у якому купуєте продукти, старайтеся бути ощадливими. Купуйте оптом, обирайте дешевші продукти та уникайте зайвих витрат на речі, без яких можна обійтися. Відмовтеся від послуг таксі чи власного авто, якщо ваша сфера зайнятості це дозволяє. Громадський транспорт щомісяця обходитиметься набагато дешевше.

Розподіліть більшу частину свого постійного доходу на такі рахунки:

для заощаджень;

для пенсійних внесків;

для погашення боргів;

для фонду надзвичайних ситуацій.

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Запишіть власні звички щодо витрат

Занотуйте детальний список всіх своїх звичок витрачати кошти. Проаналізуйте, наскільки необхідними були прийняті вами фінансові рішення, а також спробуйте визначити свою грошову поведінку й те, над чим варто попрацювати. Якщо у списку знайдете багато емоційних покупок, виробляйте звичку відмовлятися від витрат в пориві емоцій.

Будьте реалістами

Роздрукувати план бюджету та всі списки допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Вони є простими у використанні та обслуговуванні. Дркуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Бюджетування повинне бути реалістичним. Якщо ви просто створите список неможливих цілей, то очікувати позитивних результатів та покращення фінансової ситуації марно. Адекватний підрахунок, аналіз та розподіл коштів є основою правильно сформованого бюджету.

Якщо вам вдасться дотримуватися реального фінансового плану, ефективно розподілити гроші на потреби, задоволення та непередбачувані обставини, ви гарантуєте для себе стабільну фінансову ситуацію та зможете дихати на повні груди.