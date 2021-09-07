Як створити бізнес: українських студентів навчатимуть основ підприємницької діяльності

В українських вищих навчальних закладах продовжує свій розвиток ініціатива "Підприємницький університет". Дисципліну "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" запустили у 2020 році.

Ініціатива "Підприємницький університет" реалізується стартап-інкубатором YEP спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Дія.Бізнес, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

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За попередній навчальний рік до неї вже долучилися 76 університетів, 170 викладачів та майже 4 500 студентів. Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан розповіла, що курс складається з 15 різних модулів, починаючи від того, як знайти свою бізнес-ідею.

Менторами ініціативи стали бізнесмени та представники IT-сфери

За словами посадовиці, в результаті студенти виходять з готовим продуктом та ідеєю свого стартапу. А деякі вже навіть встигають створити мінімально життєздатний продукт – тобто таку першу спробу реалізації ідеї.

Менторами "підприємницького університету" виступають:

бізнес-інкубатор YEP;

представники вітчизняного бізнесу.

Дуже активну підтримку забезпечує IT-холдинг Genesis. Майже кожне заняття будуть проводити представники вітчизняного бізнесу, аби студенти одразу мали практику і могли отримати відповіді на всі проблемні для них питання.

Директор бізнес-інкубатору YEP Андрій Заікін зазначив, мета цієї програми – насамперед розвинути підприємницьку культуру всередині університетів. А також донести до кожного студента розуміння того, як правильно робити стартапи.

Дуже важливо розвивати сучасну стартап-культуру для того, щоб вони могли це правильно робити. Університет – це той час без ризиків, де вони можуть як на тренажері займатися цим і пробувати. І дуже відтермінований ефект може бути від цього,

– пояснив він.

І додав, що через 5 – 10 років потім ці люди будуть робити дійсно круті продукти. І створюватимуть нові історії успіху українських стартапів.

В КНЕУ на курс записались понад 600 студентів

У 2021 навчальному році до програми "підприємницький університет" долучились також і нові виші. Одним з "новачків" став Київський національний економічний університет.

Викладачка Олена Євдоченко повідомила, що на цей курс записались понад 600 студентів других – третіх курсів з факультету міжнародної економіки і менеджменту. Він став одним з наймасовіших у цьому навчальному році.

"Ми сподіваємося, що після вивчення цієї дисципліни хтось з наших студентів отримає базові знання, хтось перевірить свою ідею, яка в нього вже була, наскільки вона реальна й практична, чи дійсно вистачить їм зусиль і бажань її реалізувати", – зауважила вона.

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Ректор КНЕУ відзначив, що зараз у світі прослідковується тренд на трансформацію традиційних вищих навчальних закладів у підприємницькі. До того ж нині у студентів вже немає часу засвоювати теорію, а потім практику. При закінченні вишу вони мають бути готовими одразу виконувати свої професійні обов'язки.

Дуже сильно змінився ринок праці буквально за останні 10 років. Ті вимоги, які ставляться до майбутніх випускників університетів, повністю змінили якісно структуру або зміст їхньої підготовки,

– підкреслив ректор КНЕУ Дмитро Лук'яненко.

На його думку, наразі у студентів немає часу спочатку вчитися, потім навчатися працювати – спочатку вчити теорію інновацій, а потім ставати інноваторами.

Викладачі КНЕУ розповіли, що деякі представники бізнесу вже виявили бажання прийти на фінальні презентації студентів їхніх бізнес-ідей після проходження курсу. Найбільш вдалі можуть отримати фінансування.