Перед тим, як починати власну справу, необхідно скласти бізнес-план. Він має бути зрозумілим для вас та для інвесторів, а також мати чітку мету та бодай приблизні фінансові розрахунки.

Джерело: 24 канал

Якщо бізнес-план необхідний передусім вам, то краще використовувати спрощену, перевірену часом та досвідом методику Canvas.

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Слід одразу ж зрозуміти, що те, про що ви напишете, скоріш за все буде відрізнятися від кінцевого результату.

Що таке методика Canvas Це простий спосіб описати та зрозуміти структуру потенційного бізнес-проєкту. Складається з таблиці, в якій всього 9 стовпців, що містять інформацію про доходи та витрати, цільову аудиторію, ресурси і т.д.

Важливо! Для одного й того ж бізнесу варто створити кілька альтернативних бізнес-моделей. Експерти радять складати і розписувати різні таблички, задавати самому собі складні запитання та враховувати всі можливі варіанти розвитку підприємницької діяльності.

Як написати бізнес-план за допомогою методики Canvas

Таблиця Canvas складається з таких стовпців:

ключові партнери;

ключова діяльність;

ключові ресурси;

ціннісна пропозиція;

відносини з клієнтами;

канали;

сегменти користувачів;

структура виплат;

джерела доходів.

Експерти радять спершу заповнювати розділ "Сегменти користувачів". Тут варто вказати ті категорії людей, які купуватимуть товар чи користуватимуться послугами вашого бізнесу. Вписуйте сюди стать, вік, соціальний статус та інші особливості потенційного користувача.

Ціннісна пропозиція. В цей стовпець варто записати ті цінності, які продукуватиме ваш бізнес. Не варто описувати сам товар, а саме те, що він робитиме, яку проблему чи потребу вирішуватиме. Ціль цього розділу – визначити ключову цінність вашого бізнесу, яка б привернула увагу клієнта.

Канали. Враховуйте всю необхідну логістику, методи збуту послуг, транспорт (якщо необхідно), соціальні мережі, рекламу і т.д.

Відносини з клієнтами. Тут прописуйте взаємодію бізнесу з потенційними клієнтами. Як позиціюватиме себе підприємство перед споживачами? Чи буде така взаємодія актуальною для всіх прописаних сегментів користувачів?

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Джерела доходів. Визначте весь потенційний дохід з бізнесу та розподіліть його за типами:

постійні доходи з фіксованою ціною;

пасивні доходи;

нерівномірні доходи.

Ключові ресурси. Виділіть всі ресурси, необхідні для виробництва, встановлення зв'язків, каналів збуту і т.д. Розділіть їх також на види:

фінанси;

сировина;

людські ресурси;

інтелектуальні ресурси;

нематеріальні (патенти, сертифікати).

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Ключова діяльність. Які кроки необхідно виконати для всіх вищезгаданих етапів? Виокремте головні етапи запуску вашого бізнесу: коли, де і як все буде відбуватися.

Ключові партнери. В першу чергу занотуйте партнерів, без яких ваш бізнес не зможе існувати, наприклад:

рекламні агентства;

постачальники;

консультанти;

банки.

Наскільки ці партнери є стабільними та надійними? Чи можна якось зекономити? Чи є можливість співпраці на бартерній основі? Можливо, є якісь альтернативи?

Структура виплат. На що ви витрачатимете найбільше грошей? Яка буде зарплата у найманих працівників? Скільки доведеться заплатити за купівлю приміщення або ж його оренду? Визначте мінімальні та максимальні суми витрат за всіма категоріями.

Приклад пустого бланку Canvas від 24 каналу