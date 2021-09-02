"Дистанційка" лякає: як студенти зустріли початок навчального року

1 вересня День знань відзначали не тільки українські школярі, а й студенти. Чого вони очікують від цього навчального року та що їх лякає? Про це майбутні бізнесмени, юристи, фізики та представники інших спеціальностей розповіли 24 каналу.

Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

Арчіл Корсагія, 1-й курс, спеціальність "Історія та археологія"

Арчіл Корсагія: "Від балди вступати так собі" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У десятому класі, у День відкритих дверей, я побачив цей факультет і одразу вирішив сюди вступати. Два роки готувався, бо від балди вступати так собі. Хотів би, щоб ми навчалися на денній формі хоча б перші три місяці. Треба ж і познайомитися з усіма,

– розказав він.

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Данило Ведмідський, 1-й курс, спеціальність "Історія та археологія"

Данило Ведмідський впевнений, що стане "професіоналом свого дєла" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Ми навчаємося в красному корпусі. У такій знаковій споруді хочеться вчитися. Я налаштований більше на очне навчання, адже постійно сидіти в гуртожитку не по кайфу. Впевнений, що стану професіоналом "свого дєла". Це ж один з найпрестижніших універів Києва,

– каже Данило.

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Данило Васьків, 2-й курс, спеціальність "Міжнародні комунікації"

Данило Васьків: "Я – радикальний прихильник "очки" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Дуже хочу, щоб цей навчальний рік проходив офлайн. "Дистанційка" мене розчарувала. У такому форматі неможливо отримувати знання. Я – радикальний прихильник "очки". Під час "дистанційки" не можу зосередитися. Та й в договорі у нас прописаний денний формат, – зізнається він.

Юлія Маковецька, 4-й курс, спеціальність "Міжнародний бізнес"

Юлія Маковецька: "Викладачі віддалено не змогли передати достатньо енергетики" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Сподіваюсь, що цьогоріч відновиться нормальний процес навчання. Я змогла себе організувати під час “дистанційки“, однак все одно мрію про завершення пандемії. Якщо є бажання, то вчитися цілком реально. Проте викладачі віддалено не змогли передати достатньо енергетики,

– каже дівчина.

Факультет природничих наук Києво-Могилянської академії

Валерій Шевеля, 3-й курс, спеціальність "Фізика та Астрономія"

Валерій Шевеля: "У наших викладачів дуже розвинений парк гаджетів" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Наразі невідомо, яка в нас буде надалі форма навчання. На кафедрі кажуть, що буде кілька тижнів лабораторних, а потім нас всіх знову виженуть. В принципі у наших викладачів дуже розвинений парк гаджетів. Них опанували навіть ті, кому понад 90 років. Та й запис занять є,

– розповів він.

КПІ імені Ігоря Сікорського

Карина Козачук, 3-й курс, спеціальність "Право"

Карина Козачук впевнена, що "через екран монітору неможливо відчути смак студентського життя" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На дистанційному дуже важко вчитися. Ти існуєш без соціумів, одногрупників, викладачів. Через екран монітору неможливо оцінити емоції та відчути смак студентського життя. Зараз у нас – змішана форма навчання,

– каже студентка.

Ігор Погорилов, 3-й курс, спеціальність "Автоматизовані та роботизовані механічні системи"

Під час "дистанційки" Ігор Погорилов "пив чай під ковдрою та нічого не робив" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Передостанній рік. Доведеться навчатися. Я ще й за сумісництвом вивчаю німецьку. Мені змішане навчання дуже подобається. Три дні на тиждень є контакт з вчителем. Ти щось записуєш, робиш, а потім два дні – відпочинок. Під час "дистанційки" я був більш розслаблений вдома. Пив чай під ковдрою та нічого не робив,

– каже він.

Крістіна Клімова, 3-й курс, спеціальність "Автоматизовані та роботизовані механічні системи"

Я – з Волинської області. У Києві живу в гуртожитку. Умови мене влаштовують, але я не знаю, як буду вчитися під час "дистанційки". У нас у кімнаті живе четверо дівчат. Буде складно, якщо у всіх одночасно розпочнуться лекції. Думаю, що якось з навушниками вийде. На лекціях же мало, хто відповідає,

– зазначила вона.