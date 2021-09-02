Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

Арчіл Корсагія, 1-й курс, спеціальність "Історія та археологія"

Арчіл Корсагія: "Від балди вступати так собі" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У десятому класі, у День відкритих дверей, я побачив цей факультет і одразу вирішив сюди вступати. Два роки готувався, бо від балди вступати так собі. Хотів би, щоб ми навчалися на денній формі хоча б перші три місяці. Треба ж і познайомитися з усіма,

– розказав він.

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Данило Ведмідський, 1-й курс, спеціальність "Історія та археологія"

Данило Ведмідський впевнений, що стане "професіоналом свого дєла" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Ми навчаємося в красному корпусі. У такій знаковій споруді хочеться вчитися. Я налаштований більше на очне навчання, адже постійно сидіти в гуртожитку не по кайфу. Впевнений, що стану професіоналом "свого дєла". Це ж один з найпрестижніших універів Києва,

– каже Данило.

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Данило Васьків, 2-й курс, спеціальність "Міжнародні комунікації"

Данило Васьків: "Я – радикальний прихильник "очки" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Дуже хочу, щоб цей навчальний рік проходив офлайн. "Дистанційка" мене розчарувала. У такому форматі неможливо отримувати знання. Я – радикальний прихильник "очки". Під час "дистанційки" не можу зосередитися. Та й в договорі у нас прописаний денний формат, – зізнається він.

Юлія Маковецька, 4-й курс, спеціальність "Міжнародний бізнес"

Юлія Маковецька: "Викладачі віддалено не змогли передати достатньо енергетики" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Сподіваюсь, що цьогоріч відновиться нормальний процес навчання. Я змогла себе організувати під час “дистанційки“, однак все одно мрію про завершення пандемії. Якщо є бажання, то вчитися цілком реально. Проте викладачі віддалено не змогли передати достатньо енергетики,

– каже дівчина.

Факультет природничих наук Києво-Могилянської академії

Валерій Шевеля, 3-й курс, спеціальність "Фізика та Астрономія"

Валерій Шевеля: "У наших викладачів дуже розвинений парк гаджетів" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Наразі невідомо, яка в нас буде надалі форма навчання. На кафедрі кажуть, що буде кілька тижнів лабораторних, а потім нас всіх знову виженуть. В принципі у наших викладачів дуже розвинений парк гаджетів. Них опанували навіть ті, кому понад 90 років. Та й запис занять є,

– розповів він.

КПІ імені Ігоря Сікорського

Карина Козачук, 3-й курс, спеціальність "Право"

Карина Козачук впевнена, що "через екран монітору неможливо відчути смак студентського життя" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На дистанційному дуже важко вчитися. Ти існуєш без соціумів, одногрупників, викладачів. Через екран монітору неможливо оцінити емоції та відчути смак студентського життя. Зараз у нас – змішана форма навчання,

– каже студентка.

Ігор Погорилов, 3-й курс, спеціальність "Автоматизовані та роботизовані механічні системи"

Під час "дистанційки" Ігор Погорилов "пив чай під ковдрою та нічого не робив" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Передостанній рік. Доведеться навчатися. Я ще й за сумісництвом вивчаю німецьку. Мені змішане навчання дуже подобається. Три дні на тиждень є контакт з вчителем. Ти щось записуєш, робиш, а потім два дні – відпочинок. Під час "дистанційки" я був більш розслаблений вдома. Пив чай під ковдрою та нічого не робив,

– каже він.

Крістіна Клімова, 3-й курс, спеціальність "Автоматизовані та роботизовані механічні системи"

Я – з Волинської області. У Києві живу в гуртожитку. Умови мене влаштовують, але я не знаю, як буду вчитися під час "дистанційки". У нас у кімнаті живе четверо дівчат. Буде складно, якщо у всіх одночасно розпочнуться лекції. Думаю, що якось з навушниками вийде. На лекціях же мало, хто відповідає,

– зазначила вона.