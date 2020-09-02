Гуртожитки доволі часто стають епіцентрами зараження на коронавірус, оскільки їхні мешканці доволі тісно контактують між собою. Тому студентам варто убезпечити себе від ймовірного інфікування, дотримуючись необхідних правил.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало декілька епідеміологічних правил, які з нового навчального року мають дотримуватися студенти у гуртожитках, або інші мешканці чи відвідувачі, передає 24 канал.

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Як студентам убезпечити себе від COVID-19 у гуртожитках

перебувати у захисній масці поза межами кімнати;

поза межами кімнати; користуватися спиртовмісними антисептиками на вході;

на вході; утримуватися від контакту з іншими особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;

при виявленні у себе симптомів респіраторних захворювань одразу самоізолюватися.

Зазначимо, що відвідувачам на вході до гуртожитку відповідальна особа має вимірювати температуру.



Рекомендації для безпеки студентів під час пандемії у гуртожитках / Інфографіка МОЗ

Окрім того, є певні вимоги, які має забезпечити сам гуртожиток, щоб уникнути розповсюдження захворювання.

Адміністрація гуртожитку повинна:

забезпечити працівників гуртожитку засобами індивідуального захисту;

контролювати використання мешканцями та відвідувачами захисних масок поза кімнатами;

забезпечити входи антисептиками, а санвузли – милом і паперовими рушниками;

регулярно здійснювати вологе прибирання, і кожні 3 – 4 години дезінфікувати поверхні;

на вході у приміщення розмістити інформаційні матеріали про профілактику коронавірусу COVID-19;

для тих, хто перебуває на самоізоляції – забезпечити медичне спостереження, доставку речей першої потреби.



Правила проживання та відвідування гуртожитків / Інфографіка МОЗ

До слова, цього року в умовах адаптивного карантину Кабмін дозволив університетам самостійно обирати формат навчання для студентів. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі. Також рекомендують почати заняття в університетах для різних курсів в різні дати.