Як студентам коледжів та технікумів зареєструватися на ДПА у формі ЗНО: пояснення МОН

У Міністерстві освіти і науки надали чіткі рекомендації щодо реєстрації на ДПА у формі ЗНО. Як зареєструватися на підсумкову атестацію студентам коледжів та профтехів – читайте у матеріалі.

У Міносвіти наголосили, що якщо учень профтеху, студент коледжу або технікуму завершує навчання у закладі освіти, то він повинен складати ДПА у формі ЗНО.

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Проте, якщо учень чи студент не планує у 2021 році вступати до вишу, то під час реєстрації він має зазначити це у відповідних полях.

Окрім того, під час реєстрації на ДПА з математики або іноземної мови, потрібно обрати рівень вивчення предмета (стандарт або профільний), оскільки від цього залежатиме складність завдань на тестуванні.

Загалом, ДПА для тих, хто отримує повну загальну середню освіту, у 2021 році складається з 4 предметів:

української мови (обов’язковий предмет);

математики (обов’язковий предмет);

історії України або іноземної мови (за вибором);

історії України, іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії (за вибором).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Додамо, що у Міністерстві освіти і науки пояснили алгоритм дій учасника ДПА у формі ЗНО на конкретних прикладах.

Як студентам коледжів та технікумів зареєструватися на ДПА у формі ЗНО

Приклад №1

Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра на проміжному курсі (наприклад, на другому). Для подальшого отримання диплома за професією він повинен мати повну загальну середню освіту. Для цього він реєструється на ДПА у формі ЗНО.

Але під час заповнення полів реєстраційного бланку учень має вибрати, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт). Також зазначити, чи потрібно обраховувати результат за 200-бальною шкалою ЗНО. І якщо він ще продовжує вчитись у профтеху чи коледжі і не вступає цього року до вишу, йому потрібно проставити галочку біля поля "Не отримувати".

Приклад №2

Учень навчається на кваліфікованого робітника чи фахового молодшого бакалавра і планує цього ж року вступати до вишу.

Під час реєстрації на ДПА у формі ЗНО учень обирає, на якому рівні вивчав математику або іноземну мову (профільний або стандарт) і ставить галочку біля поля "Отримати (Вступ до ЗВО)" у колонці "Результати за шкалою 100-200 балів".

Додамо, що дізнатися, на якому рівні вивчається предмет – профільному чи стандарту – учасник ДПА може у викладача або адміністрації закладу, де навчається.

Як зареєструватися на ЗНО у 2021 році

Створіть і заповніть реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися". Заповнення картки складається з 4 важливих кроків.

Крок 1. Загальні відомості, де необхідно обрати категорію особи. Якщо дитина закінчує школу в 2021, то це "випускник закладу загальної середньої освіти 2021 року".

Крок 2. Заповнення реєстраційних даних, де прописати ПІБ, серію, номер паспорта, навчальний заклад, домашню адресу, індекс та контактний телефон. Перевірте декілька разів правильність внесених даних.

Крок 3. Вибір предметів. Із 13 запропонованих дисциплін необхідно обрати максимум 5. Біля обраних предметів необхідно вказати: мову завдань ЗНО; для предметів, які є обов’язковими для складання ДПА, галочкою відмітити "Зарахувати як оцінку за ДПА"; якщо предмет потрібен і для вступу, відмітити "Отримати результат за шкалою 100-200 для ступу до ВНЗ".

Крок 4. Формування картки, яку необхідно декілька разів перевірити, зберегти та роздрукувати. Кожній реєстраційній картці присвоюється номер, який указано в Контрольно-інформаційному листі (це необхідно зберігати).

Які документи потрібні для реєстрації ЗНО:

Оформлена реєстраційну картку; Засвідчена копію паспорта громадянина України (на них повинна бути позначка Згідно з оригіналом (без лапок), підпис, ініціали, прізвище та дата засвідчення копії); Дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

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