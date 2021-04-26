Як стати успішним ютуб-блогером та монетизувати свій контент: поради початківцям

Молоде покоління все більше хоче стати популярними блогерами. Однак не всім і не завжди вдається це зробити, а заробляти в ютубі реальні гроші тим паче.

Ринок стає все більш конкурентним, і знайти власну нішу неабияк складно. Крім того, необхідно постійно слідкувати за трендами та розвивати навички медійної грамотності, а також вчитися просувати свій канал.

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Визначте свою аудиторію

Люди зазвичай створюють аккаунт на ютубі, достеменно не знаючи, про що вони хочуть робити контент, а тим більше для кого. Проведіть ретельне дослідження, перш ніж обирати свою тему. Визначте тих, кому це було б цікаво та намагайтеся давати у назвах та описі роликів ключові слова.

Співпрацюйте з іншими блогерами

Переглядайте відео та відстежуйте канали своїх конкурентів. Взаємопідтримка та створення спільного контенту привертає увагу значно більшого кола людей.

Зберігайте терпіння

Розбагатіти за один день на ютубі ще ніколи нікому не вдавалося. Як і у звичайному бізнесі, тут необхідно багато часу та зусиль. Інколи може здаватися, що ви створюєте контент намарно, однак завжди пам'ятайте, що це ваша інвестиція у майбутній розвиток.

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Не орієнтуйтесь на шаблони

Замість створення вірусних відеороликів, вкладіть енергію у щось цікаве та зі змістом. Кумедні та короткі відео без сенсу й справді набирають безліч переглядів, однак такі "ютуб-зірки" часто дуже швидко згасають.

Не накручуйте підписників

Ледь не щодня з'являються нові програми та платформи, на яких можна займатися накруткою кількості лайків чи підписників. Однак алгоритми ютубу значно розумніші за поодиноких розробників, і з часом за такі дії ваш канал можуть просто заблокувати.

Окрім цього, якість вашого контенту ніяк не стане кращою, а аудиторія буде лише уявною базою безіменних ботів.