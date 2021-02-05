Річард Сент-Джон взяв інтерв'ю у понад 500 успішних людей, проаналізував сотні біографій та видав книгу "Велика вісімка", в якій розповів, які принципи їх всіх об'єднують.

Джерело: 24 канал

Вісім пунктів складені на основі розмов з Біллом Гейтсом, Опрою Вінфрі, Мартою Стюарт, Джоан Роулінг та іншими визначними особистостями світу.

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Що відомо про Річарда Сент-Джона

Річард Сент-Джон – гуру маркетингу, дослідник, співзасновник декількох компаній та експерт з успіху. Над книгою "Велика вісімка" підприємець працював сім років й видав її у 2007.

Зараз Річард є спікером відомої американської платформи TED, де розповідає про всі нюанси підприємницької діяльності та історії успіху відомих людей.

Підказка! У відео доступні українські та російські субтитри.

Відео TED "8 секретів успіху за 3 хвилини"

Пристрасть

Першим принципом успіху, на думку Річарда Сент-Джона, є пристрасть до того, що ти робиш. Знаменитий актор Рассел Кроу розповів автору, що є тільки одна причина, чому він отримав "Оскара" за найкращу чоловічу роль.

Я просто обожнюю грати. Це те, що мене наповнює. Люблю пристрасно. Розповідати чужі історії завдяки акторській грі – це сенс мого життя,

– ділиться в інтерв'ю Кроу.

Працелюбність

Забудьте байки про 5-годинний робочий день, які розповідають бізнес-тренери. Працелюбність – це запорука успіху. Наприклад, телеведуча Опра Вінфрі розповідала Річарду, що приїжджає на знімальний майданчик вже о 5:30 ранку, і часто на роботу доводиться відводити до 16 годин в день.

Концентрація

Багато людей скаржаться, що у них є синдром дефіциту уваги. Звісно, така хвороба існує, але часто її плутають зі звичайною відсутністю мотивації та інтересу. Якщо людина знаходить свою пристрасть, то вміє й зосереджуватися на ній.

В житті все залежить від вашого вміння сконцентруватися на чомусь одному й присвятити себе цій справі повністю,

– розповідав кінорежисер Норман Джевісон.

Тиск

Успішні люди вміють працювати у жорстких умовах. Якщо ви любите свою справу, то завжди знайдете на неї час. Наприклад, письменниця Джоан Роулінг, гуляючи з немовлям на вулиці, писала "Гаррі Поттера" з неймовірною швидкістю, як тільки маленька донечка засинала.

Служба

Визначний хірург Шервін Нуланд розповідав, що для нього було честю служити лікарем. Багато дітей запитували Сент-Джона, як стати мільйонерами. На думку експерта, неможливо цього досягнути, якщо у вас немає мотивації та бажання служити не тільки собі, але й цілому суспільству.

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Креативність

Більшість успішних людей ніколи не гналися за великими статками. Вони придумували креативні ідеї та розпочинали свою діяльність лише задля їх реального втілення. Яскравим прикладом є Білл Гейтс, який розповів у інтерв'ю Сент-Джону наступне:

Коли ми почали придумувати Microsoft, то взагалі не очікували, що щось на цьому заробимо. Нам подобався сам процес створення програмного забезпечення, і тільки зараз це стало велетенською корпорацією.

Наполегливість

Варто завжди працювати на межі своїх можливостей та постійно виходити із зони комфорту. Відомий в галузі менеджменту Пітер Друкер розповідав, що ключ до успіху знаходиться у вмінні заставляти себе діяти. Результати залежать не стільки від талантів, наскільки від наполегливості та здатності побороти свої комплекси.

Розвиток

Ніколи не можна зупинятися на досягнутому. Завжди треба думати про те, як удосконалити себе та свій продукт, адже не існує цілковитих ідеалів. Це видно на прикладі великих світових корпорацій, які постійно намагаються змінюватися.

Amazon створює інновації в методах доставлення товарів, Microsoft додає нові функції в програмне забезпечення, Apple змінює дизайн та апаратне наповнення своїх пристроїв.