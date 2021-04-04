Бути підприємцем у сучасному світі досить складно, адже це передбачає генерування ідей, перетворення концепцій у реальні продукти та управління творчими, подекуди своєрідними людьми. Адаптація до складних умов стала чи не основною навичкою бізнесменів за останні два роки.

Низький рівень фінансової грамоти виявився ахілесовою п'ятою для великої кількості підприємців. Сьогодні керівники бізнесу просто не можуть дозволити собі ризикувати, коли йдеться про управління грошима.

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Поради початківцям

Якщо ви перебуваєте на початковій стадії підприємництва, скоріше за все, ви не можете дозволити собі послуги бухгалтерів чи фінансових радників.

У такому разі, варто самостійно готуватися до того, аби не робити хибних кроків на шляху до успіху, вивчаючи всі аспекти ведення бізнесу та управління грошима.

Підвищуйте власний кредитний рейтинг

Якщо ви коли-небудь будете змушені позичати гроші, щоб розпочати власну справу або втримати її на плаву, варто попрацювати над своєю кредитною оцінкою.

Позика на відкриття підприємства надзвичайно ризикована як для фінансових установ, так і для позичальника, тому кредитний рейтинг може стати вирішальним показником для визначення вашої платоспроможності.

Відповідальне використання особистої кредитної картки є основним методом підвищення та утримання рейтингу.

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Витрачайте розумно

Згідно з дослідженням Асоціації малого бізнесу, самостійне фінансування власної справи є найбільш поширеним джерелом капіталу для стартапів.

На відкриття та подальший розвиток підприємств із власної кишені витрачають гроші 64,4 відсотка бізнесменів-початківців.

Знайти інвесторів, які б повністю профінансували ваш проєкт, може бути доволі складним завданням, тому необхідно вчитися заощаджувати власні гроші.

Ця навичка згодом також допоможе в ефективному управлінні фінансами молодої компанії.

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Навчіться бюджетуванню

Єдиний спосіб отримувати дохід з підприємства у майбутньому – це правильно складати бюджет компанії та вміти його дотримуватися.

Навіть найдосвідченіші підприємці не можуть втримати усі цифри в голові, тому обов'язково варто виробити звичку ретельно займатися місячним та річним бюджетуванням.

Пригодиться! Відкиньте на мить усі мрії та погляньте на перспективи ваших ідей з меркантильної точки зору. Спробуйте скласти річний бюджет компанії та проаналізуйте його. Роздрукувати необхідне допоможуть принтери Canon серії MegaTank, вміст чорнильниць яких дозволяє видрукувати до 12 000 чорно-білих сторінок та до 7 700 сторінок у кольорі.

Кожному виду бізнесу потрібен інший тип бюджету, в залежності від галузевої специфіки. Лише з цим документом можна визначити, втрачаєте ви гроші чи заробляєте їх.

Створіть фонд надзвичайних ситуацій

Фінансові директори багатьох компаній наголошують, що 82 відсотки підприємств, які зазнають фіаско, втрачають все саме через проблеми з грошовими потоками.

Як показала пандемія COVID-19, стабільний та послідовний бізнес далеко не є гарантією успіху у майбутньому. Кожен, хто хоче забезпечити стійкість на ранніх стадіях роботи підприємства, повинен подбати про створення фонду надзвичайних ситуацій.

Мати бодай трохи грошей на чорний день – це вже краще, ніж не мати жодної "подушки безпеки". У складні часи це допоможе хоча б покрити виплати грошей за працю найманих робітників та не втратити їх.

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Цікавтесь податковою системою

Управління молодим бізнесом означає заглиблення в болото податків – трясовини, в якій гине безліч непідготовлених підприємців-початківців.

Щоб запобігти несподіваним витратам, які стримуватимуть розвиток вашої компанії, вивчайте податкову систему країни вже зараз.

Знання всіх тонкощів фінансової галузі може бути вирішальним, коли справа дійде до реальних показників рентабельності бізнесу.

Почати власну підприємницьку діяльність завжди складно, однак високий рівень фінансової грамоти додасть вам впевненості, а також допоможе справитися зі всіма можливими негараздами на шляху до успіху.