Як стати кращим студентом України: розпочалася реєстрація на участь у всеукраїнському конкурсі

Відкрили реєстрацію на участь у всеукраїнському конкурсі "Кращий студент України". Відомо, що він проходитиме у три етапи, а переможців оберуть у 10 номінаціях.

"Кращий студент України" – це Всеукраїнська конкурсна програма, спрямована на виявлення та мотивації до розвитку студентської молоді.

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Конкурс проходитиме у три етапи:

університетський;

регіональний;

всеукраїнський.

Метою конкурсу є виявлення розвинених студентів, стимулювання підвищення рівня їх суспільної активності та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства.

Номінації конкурсу

У межах конкурсу студенти здобудуть перемогу у таких номінаціях:

Кращий студент України (комплексна характеристика);

Кращий студент-аналітик України;

Кращий студент-громадський діяч України;

Кращий студент-дизайнер України;

Кращий студент-медійник України;

Кращий студент-науковець України;

Кращий студент-підприємець України;

Кращий студент-програміст України;

Кращий студент-профспілковий активіст України;

Кращий студент-спортсмен України.

У кожній з номінацій буде визначено переможців, також можуть визначати друге та третє місця. У номінації "Кращий студент" додатково можуть бути визначені й інші категорії відповідно до рішення оргкомітету.

Реєстрація на конкурс

Як взяти участь у конкурсі? Проходьте онлайн-реєстрацію за цим посиланням, обирайте номінацію, в якій хочете змагатися, неодмінно вказуйте всі свої досягнення у цій сфері, підтверджуючи їх відповідними здобутками, нагородами, грамотами тощо.

Якщо студент хоче позмагатися у головній номінації – "Кращий студент України" в комплексній характеристиці, то йому необхідно підготувати креативну відеопрезентацію про себе і представити власний соціальний проєкт.

До слова, українські школярі знову серед найкращих у світі. Учні Малої академії наук взяли участь у Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2021 та здобули там 20 нагород. Імена переможців – читайте за посиланням.