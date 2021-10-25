"Кращий студент України" – це Всеукраїнська конкурсна програма, спрямована на виявлення та мотивації до розвитку студентської молоді.
До теми МОН радить вишам та коледжам перейти на дистанційку на три тижні: дати
Конкурс проходитиме у три етапи:
- університетський;
- регіональний;
- всеукраїнський.
Метою конкурсу є виявлення розвинених студентів, стимулювання підвищення рівня їх суспільної активності та сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства.
Номінації конкурсу
У межах конкурсу студенти здобудуть перемогу у таких номінаціях:
- Кращий студент України (комплексна характеристика);
- Кращий студент-аналітик України;
- Кращий студент-громадський діяч України;
- Кращий студент-дизайнер України;
- Кращий студент-медійник України;
- Кращий студент-науковець України;
- Кращий студент-підприємець України;
- Кращий студент-програміст України;
- Кращий студент-профспілковий активіст України;
- Кращий студент-спортсмен України.
У кожній з номінацій буде визначено переможців, також можуть визначати друге та третє місця. У номінації "Кращий студент" додатково можуть бути визначені й інші категорії відповідно до рішення оргкомітету.
Реєстрація на конкурс
Як взяти участь у конкурсі? Проходьте онлайн-реєстрацію за цим посиланням, обирайте номінацію, в якій хочете змагатися, неодмінно вказуйте всі свої досягнення у цій сфері, підтверджуючи їх відповідними здобутками, нагородами, грамотами тощо.
Якщо студент хоче позмагатися у головній номінації – "Кращий студент України" в комплексній характеристиці, то йому необхідно підготувати креативну відеопрезентацію про себе і представити власний соціальний проєкт.
До слова, українські школярі знову серед найкращих у світі. Учні Малої академії наук взяли участь у Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2021 та здобули там 20 нагород. Імена переможців – читайте за посиланням.