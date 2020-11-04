Під час пандемії вчителі зіткнулися з новими викликами, зокрема дистанційним навчанням. Що педагогам варто врахувати у своїй роботі – читайте поради фахівців Гарвардської вищої школи освіти.

У деяких країнах світу школи перейшли на дистанційне або змішане навчання. Проте для багатьох вчителів онлайн-уроки – це новий рубіж і їм треба опановувати нові технології, передає видання "Освіторія".

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За словами фахівчині з питань освіти Гарвардської вищої школи Ронди Бонді, найкращі вчителі дистанційного навчання — не ті, кому легко вдається опанувати програму. "Успіх забезпечують якості вчителя, якщо він вміє організувати дистанційне навчання, ухвалювати рішення, спілкуватися з учнями, підбирати індивідуально матеріали тощо", – розповіла вона.

Ронда запевняє, що у дистанційному навчанні вчителям варто зробити складні речі майже автоматичними.

Як створити віртуальний простір для учнів? За її словами, принципи використання технологій у школі залишилися тими самими, змінилися лише фактори: простір у класі та час навчання.

"Під час онлайн-навчання викладачам потрібно ухвалювати обдумані рішення про те, як заохочувати учнів та робити клас дружнім. Добре прищеплювати відчуття єдності, одночасного перебування у віртуальному просторі", – наголошує Ронда Бонді.

Вчитель під час онлайн-навчання має:

вибудовувати стосунки з учнями та зміцнювати зв’язки з ними;

залишити час для спілкування учнів не на навчальні теми з однолітками;

надавати час висловитися кожному на уроці;

ввести віртуальні аналоги способів відзначити роботу учнів.

За словами експертів, шкільний графік може бути обмеженням, оскільки всі учні мають 45 хвилин на урок. Однією з найбільших переваг онлайн-навчання є те, що учні повинні вміти самостійно керувати власним часом навчання.



Дистанційне навчання під час карантину / Фото Pexels

Також вчителям варто налагодити різні способи навчання. Визначте, що краще для вашого класу: спочатку подивитися відео, щоб отримати фонові знання, перш ніж вони почати читати чи спочатку прочитати, а потім переглянути відео.

І надайте різноманітні матеріали для учнів, щоб вони могли вибрати ті, що відповідають їхнім інтересам.

Рекомендації для вчителів

Вчителі мають звикнути до гнучких занять

У проміжках між ними можна виділити час для аналізу листування з учнями, письмових звернень під час Zoom-конференцій тощо. Якщо вчитель обдумає зворотний зв’язок, то це допоможе зробити його більш ефективним.

Залишайте час на уроках для того, щоб почути зворотний зв’язок від учнів

Саме спираючись на зворотній зв’язок, можна внести ефективні зміни. Так, ви дізнаєтеся, що їм подобається на уроках, а що варто змінити.

Передбачте проблеми, перш ніж вони трапляться

Під час дистанційного навчання вчителям варто складати плани на випадок надзвичайних ситуацій. До прикладу, часто виникають технічні проблеми такі як тимчасова відсутність інтернету тощо.