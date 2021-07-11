Марія Тетерук розповідає, що вона не готувалася до ЗНО самостійно, адже їй дуже пощастило з учителями, які викладали у її школі.

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"Вчителька української мови давала нам все, і це дало мені змогу успішно скласти ЗНО. Також у мене був філологічний профіль у школі, тож годин вистачало", – додає випускниця.

До того ж, вчителька займалася зі Марією Тетерук додатково, бо вона була у складі команди Донецької області на олімпіаді з української мови та літератури.



Марія Тетерук з вчителькою Світланою Тітарець / Фото "Вільне радіо"

Марія Тетерук каже, що закінчила школу з золотою медаллю, її середній бал – 11,8. Вона з першого класу відмінниця і мала дуже хороших вчителів.

Наші вчителі проводили вихідними факультативи, що теж дало змогу добре підготуватися. На уроках у них було багато часу, тож вони встигали проходити як шкільну програму, так і завдання з іспитів,

– додає випускниця.

Наприклад, домашнє завдання у старшій школі встигала робити на перервах або вставала рано-вранці і робила завдання перед школою.

Як вона готувалася до інших предметів ЗНО? Для вступу Марії потрібні лише українська мова та література, а також історія України. Історію вона склала на 194 бали. З репетиторами дівчина не займалася. Каже, спиралася лише на шкільних вчителів та самостійну підготовку.

Які завдання на ЗНО вам здалися найпідступнішими? Марія Тетерук розповідає, що література для неї була легка.

З мови найскладнішим для мене було завдання з аналізом тексту. Також, мабуть, найбільше вагалася над тестовими завданнями. Були і три запитання, на які треба дати розгорнуту відповідь. Їх ввели цього року, тому я не досить була в них впевнена. Було трохи лячно,

– додає вона.

Марія Тетерук зізнається, що не очікувала на такий результат ЗНО, розраховувала максимум на 198 балів.

Куди буде вступати випускниця? Марія Тетерук планує вступати на творчу спеціальність, тож там ще важливий творчий конкурс, а не лише результати ЗНО. Вона вже обрала Київський національний університет культури і мистецтв, де хоче навчатися на хореографії.



Марія Тетерук займається танцями / Фото "Вільне радіо"

Як скласти ЗНО на 200 балів: поради Марії Тетерук

За її словами, найважливіше – не хвилюватися, тому що це забирає дуже багато сил і енергії.

Треба простіше до цього ставитися, бо коли думаєш, що цей крок вирішує все твоє життя, це може паралізувати. Також обов’язково потрібно займатися, бо самостійна підготовка багато вирішує. Репетитори не допоможуть, якщо ти сам не будеш докладати зусиль,

– каже Марія Тетерук.

Випускниця додає, що якщо говорити конкретно про українську мову, то її варто намагатися всюди використовуват. Наприклад:

встановити українську на свій телефон,

більше спілкуватися нею в житті,

дивитися фільми українською тощо.

"Найбільше лексичних помилок – це калька з російської, тому якщо зануритись в атмосферу мови, стає дійсно простіше", – додає вона.

А щодо літератури, каже Марія, то треба намагатися її полюбити. Декому програма здається нудною, але насправді у кожному творі можна знайти щось для себе.

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До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з усіх трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.