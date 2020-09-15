У новому навчальному році школи повинні скласти розклад занять, аби мінімізувати скупчення дітей у закладі освіти. Адже під час карантину це дуже важливо. Як правильно скласти розклад уроків – читайте у матеріалі.

Кілька порад, які допоможуть школах організувати безпечне навчання в період карантину, надало видання "На урок".

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Як скласти розклад уроків під час карантину

Орієнтуйтеся на рекомендації МОН та МОЗ

Окремого документу, який би пояснив, як скласти шкільний розклад, немає. Проте МОН та МОЗ надали власні рекомендації, які варто враховувати під час складання плану уроків на карантині.

Так, починати заняття варто не раніше 8 години ранку, а навчання у другу зміну – не пізніше 14 години дня.

Тривалість уроків для учнів має бути різною:

1 клас – 35 хвилин;

2-4 класи – 40 хвилин;

5-12 класи – 45 хвилин.

Перерви для школярів початкових класів має складати не менше 15 хвилин, для всіх інших – 10 хвилин. Час великої перерви має складати 30 хвилин.

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Це дуже важливо зробити, адже саме це дозволить врахувати чисельність дітей та мінімізувати ризик утворення скупчень.

На що варто звертати увагу при складанні розкладу:

кількість учнів у школі; середня кількість учнів у класі; кількість поверхів, входів, сходів; кількість навчальних кабінетів (з урахуванням бібліотеки, актової та спортивної зали).

Цікаво, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує під час карантину дітям навчатися в одному класі, а не переходити в інші кабінети. Для цього варто скласти план школи та визначити, який навчальний кабінет буде закріплений за кожним класом.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Так, найкраще умовно поділити школу на три категорії: молодша, середня та старша. Бажано, щоб навчальні кабінети для учнів різних вікових категорій знаходилися на різних поверхах.

Створіть розклад перерв

Перерви в умовах пандемії є дуже ризикованими, адже саме в цей час діти з різних класів можуть зустрітися або ж забути про дистанцію. Що робити в такому випадку – продумати розклад перерв.

Для цього випишіть усі класи, початок їхніх уроків, години перерви та закріплений за ними кабінет тощо. Також продумайте, як організувати роботу кожного класу так, щоб школярі могли дотримуватися соціальної дистанції.

Для цього можна скористатися наступними порадами:

Двозмінне навчання

Для шкіл із великою кількістю учнів організувати безпечне навчання досить складно, тому тут допоможе двозмінне навчання.

Проте навчатися у другу зміну можуть усі учні, окрім 1, 2, 9 та 11 класів. Уроки мають починатися не пізніше 14 години, а закінчуватися – до 19-20 години. Наприклад: 1, 2, 3, 9, 10, 11 класи навчаються у першу зміну, 4, 5, 6, 7, 8 клас – у другу зміну.

Різні години початку навчального дня

Це теж допоможе знизити ризики скупчення дітей. Окрім того, для дітей рекомендовано виділити окремі входи до школи, що також має бути зазначено у розкладі.

За можливості потрібно визначати різний час початку навчання для школярів, що вчитимуться на одному поверсі. Наприклад, перша зміна: 1, 2 класи приходять на 8 ранку, 3, 4 класи – на 8:30, а 9, 10, 11 класи – на 9:00. Друга зміна: 5, 6 класи – 10:00; 7, 8 класи – 10:30.

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Різний час для перерв

Якщо класи навчатимуться в різні години, то перерви для учнів теж не перетинатимуться. Але для класів, що розпочали навчання одночасно, рекомендовано організувати перерви у різний час.

Проводити об’єднані уроки

Цікаво, що вчені пропонують проводити для середньої та старшої школи не звичайні уроки, а пари (заняття по 1,5 години). Бо такий розклад відповідає природним ритмам людини. Так уроки вже проводять у багатьох школах США, Австралії, Канади чи Ізраїля.

Чи можуть школи самостійно перейти на новий розклад? Щоб змінити години уроків, необхідно звернутися до відповідного органу управління освітою та установи державної санітарно-епідеміологічної служби.