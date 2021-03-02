Як і скільки грошей отримують фінансові шахраї: портрет злочинця – інфографіка

Згідно зі статистикою української асоціації "ЄМА", на початку 2020 року шахраями щодня в середньому здійснювалося 546 успішних незаконних фінансових операцій. Спостерігається збільшення кількості випадків грошових афер.

Досі в Україні найпопулярнішим залишається фінансове шахрайство з використанням методів соціальної інженерії. До слова, саме так виманює гроші 71 відсоток злочинців.

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В чому полягає метод соціальної інженерії

Метод соціальної інженерії передбачає обман громадян будь-якими способами задля розголошення ними персональних та фінансових даних, зокрема реквізитів платіжних карток, банківських кодів та паролів мобільних операторів.

Також до цього методу відноситься психологічний тиск або вплив на людину, видавання шахраєм себе як співробітника банку чи як представника мобільного оператора.

Згідно з опитуванням, 77 відсотків українців знають, що повідомляти власні банківські дані нікому не можна. Натомість, 76 відсотків людей, які зіштовхувалися з шахрайством, все ж розповсюджували власні паролі чи реквізити.

Скільки отримують шахраї

Середня сума доходу шахрая від незаконної фінансової операції, яка була здійснена методом соціальної інженерії, складає 3 300 гривень. Цей метод є найрозповсюдженішим саме через можливості великих сум махінацій.

До прикладу, середня сума незаконної операції через інтернет-ресурси складає всього лише 195 гривень. Відтак, за 2020 рік фінансові шахраї збагатилися на загальну суму в понад 100 мільйонів гривень.

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Портрет фінансового злочинця

Згідно зі статистикою, 66 відсотків фінансових шахраїв є представниками чоловічої статі. Найбільше аферистів у вікових категоріях від 21 до 40 років.

Проте, фінансовим обманом займається й молоде покоління, зокрема частка людей вікової категорії від 15 до 20 років складає 11 відсотків від загальної кількості.

Портрет фінансового злочинця / Інфографіка finance.ua

Нагадаємо, щоб не потрапити на гачок фінансових шахраїв, нікому й ні за яких обставин не можна повідомляти власні банківські дані, зокрема логіни та паролі облікових записів мобільних додатків або реквізити та CVV2-коди банківських карток. Важливим є постійне вивчення фінансової грамоти, а також моніторинг усіх наявних шахрайських схем.