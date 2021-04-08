Як швидко та легко вивчити українську мову: запустили освітню платформу

Джерело:фейсбук Олександра Ткаченка
Мінкульт запустив онлайн-платформу, яка об'єднує кілька ресурсів для вивчення української мови. Вона допоможе всім охочим вдосконалити українську.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко впевнений, що такі онлайн-курси під час карантину – це додаткова можливість для саморозвитку.
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Ткаченко запропонував вдосконалити свою українську мову. І допоможе у цьому платформа від Міністерства культури та інформаційної політики, що об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української.
Зокрема, там доступні ресурси з різними форматами навчання:
Ткаченко зазначив, що матеріали на платформі підійдуть носіям мови і тим, хто зовсім її не знає, але хоче вивчити.
Цікаво, що іноземцям у Мінкульті додатково пропонують ще один ресурс, де розміщено понад 100 безкоштовних уроків.
Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу. Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх,
– додав Ткаченко.
Як поступово перейти на українську мову / Інфографіка 24 каналу