Мінкульт запустив онлайн-платформу, яка об'єднує кілька ресурсів для вивчення української мови. Вона допоможе всім охочим вдосконалити українську.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко впевнений, що такі онлайн-курси під час карантину – це додаткова можливість для саморозвитку.

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Ткаченко запропонував вдосконалити свою українську мову. І допоможе у цьому платформа від Міністерства культури та інформаційної політики, що об’єднує одразу декілька сайтів з вивчення української.

Зокрема, там доступні ресурси з різними форматами навчання:

в текстовому форматі,

у відео-форматі

в інтерактивному форматі – за допомогою вправ та завдань з правопису.

Ткаченко зазначив, що матеріали на платформі підійдуть носіям мови і тим, хто зовсім її не знає, але хоче вивчити.

Цікаво, що іноземцям у Мінкульті додатково пропонують ще один ресурс, де розміщено понад 100 безкоштовних уроків.

Також є можливість запропонувати додати власний сервіс на платформу. Пам’ятайте: не соромно мати пробіли. Соромно не заповнювати їх,

– додав Ткаченко.