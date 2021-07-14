Як швидко та без образ розсадити учнів у класі: корисні поради для вчителів

Вже за кілька тижнів учні повернуться до школи. І щоб вони почали одразу ефективно навчатися, їх потрібно правильно розсадити. За які парти посадити учнів, щоб задовольнити їхні бажання та створити комфорт – читайте поради у статті.

Хоч раз кожен вчитель стикався з дитячими суперечками за право сісти на першій чи останній парті у класі. Як задовольнити потреби кожного і чи потрібно це – читайте нижче.

До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року

Вчителька Ольга Єременко провела у соцмережі опитування з цієї теми й отримала такі результати:

23% опитаних мріяли сидіти за першою партою у шкільні роки;

31% – так ніколи й не сиділи у "першій лінії";

40% зауважили, що педагоги не враховували їхні побажання під час розсаджування учнів;

85% опитаних вважають, що дитина має право сама обирати місце у класі.

За словами педагогині, за її перший рік роботи вона мала великий клас (37 учнів). Деякі рекомендації, які вона прочитала у мережі, не дали позитивних результатів. Тому вчителька знайшла власний підхід.

Як розсадити учнів у класі: поради вчительки

Всі учні мають вийти до дошки.

Вчитель повинен дати можливість зайняти 1 – 2 парти учням, якій мають слабкий зір.

Всім іншим запропонуйте за 5 хвилин зайняти вільні місця у кабінеті. Їм потрібно об'єднатися у пари й сісти за будь-яку парту. Головне – щоб вони все робили самостійно, як хочуть.

Хто хоче усамітнитись, то він має зайняти вільну парту у кінці кабінету.

У підсумку, діти самі оберуть собі сусіда та парту. І після цього можна починати працювати на уроках.

Проте вчителька має два основні правила:

Якщо учень отримує зауваження (стосовно поведінки на уроці, розмови з сусідом за партою, недоречних справ під час заняття), то його можна пересадити за інше місце, як вирішить вчитель. Кожного першого числа нового місяця розсаджуватись по-новому, проте з однією умовою: учні, які сиділи у кінці класу, мають пересісти за перші парти, а учні з перших і середніх – назад.

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За словами Ольги Єременко, такий простий спосіб допомагає задовольнити потреби учнів, батьків та вчителя.



Окрім того діти стануть більш організованими, отримають внутрішню мотивацію до дисципліни та відчуття рівноправності у колективі.

Кожна дитина має право бути почутою! Зазначу, що такий метод розсаджування учнів у вищезгаданому опитуванні поділяють 88% респондентів,

– додала вчителька.

До слова, під час літніх канікул школярі майже завжди поринають у комп’ютерні ігри та прогулянки з друзями. І за три місяці вони можуть забути значну частину матеріалу, який вивчали протягом року. Що робити, щоб учні за літо не забули вивчене – читайте поради у статті.