Завдяки нейронаукам сьогодні можна краще зрозуміти, як влаштований наш мозок, і яким чином він сприймає, обробляє та засвоює інформацію. Пропонуємо вашій увазі 5 науково перевірених методів та фактів, які допоможуть швидше навчитись будь-чому.

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Письмові нотатки

В еру стрімкого розвитку новітніх технологій, планування та нотування інформації за допомогою електронних пристроїв може здаватись оптимальною методикою задля кращого засвоєння інформації.

Однак дослідження показують, що люди, які роблять письмові нотатки, обробляють та запам'ятовують інформацію набагато краще, ніж ті, хто використовує для цього гаджети.

Звісно, писати від руки повільніше, ніж набирати на клавіатурі, однак переписування почутої чи побаченої інформації допомагає довше її зберігати та краще запам'ятовувати.

Письмові нотатки допомагають краще запам'ятати інформацію / Фото Pexels

Якісні конспекти

Чим краще, акуратніше та структурованіше ви конспектуєте інформацію, тим швидше ви її засвоїте. Перед тим, як приступити до навчального процесу, обов'язково дізнайтесь про різні стратегії ведення конспектів. Наприклад, опануйте метод Корнелла, де до основних тез ви дописуєте власні думки.

Здоровий сон

Якщо завтра у вас великий проєкт, або масштабна презентація, і ви не готові – не змушуйте себе виконати всі завдання, пожертвувавши сном. Краще все ж відпочити, а що не встигли – доробити, коли прокинетесь.

Дослідження вказують на міцний зв'язок між сном та навчанням. Функціонально відпочинок та "перезавантаження" організму змушує наш мозок запам'ятовувати інформацію, яку ми вивчили протягом 12 годин до фази глибокого сну.

Здоровий сон є незмінною частиною ефективного навчального процесу / Фото Pexels

Зміна підходу

Якщо ви хочете опанувати якусь навичку, зокрема навчитись грати на фортепіано, не повторюйте одну й ту ж музичну вправу постійно. Слід шукати різні підходи у навчанні та чергувати методики. Це допоможе швидше опанувати інструмент та розвинути всебічне сприйняття.

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Гідратація організму

Підтримувати водний баланс під час навчального процесу – дуже важливий нюанс на шляху до успіху. Згідно з дослідженнями, питна вода справді робить нас розумнішими – студенти, які брали з собою на іспити пляшку води та вживали її під час написання тестів, показували значно кращі результати.

На думку науковців, вода не тільки підтримує наш організм в оптимальному режимі, але є вагомим фактором, який позитивно впливає на когнітивні здібності людини.

Для максималізації когнітивних здібностей треба пити достатньо води / Фото Pexels