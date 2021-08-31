Як швидко налаштувати дітей на навчання після літніх канікул: приклади вправ

На початку навчального року учні ще доволі розгублені та не готові до уроків, адже за три місяці канікул вони звикли до відпочинку. Як же їх змотивувати та налаштувати на навчання – читайте поради у матеріалі.

Психологиня Анна Овдієнко розповіла, як можна допомогти школярам усвідомити, що з початком навчального року їх очікують нові цікавинки, знайомства та можливості.

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За її словами, починати навчальний рік треба зі спеціальних занять – класних годин, присвячених тому, щоб діти "прожили" відчуття завершення літа та сформували позитивне ставлення до навчання.

Експертка переконана, що якщо вже на початку року дати дітям "цікавинку", то мотивація на подальше відвідування школи та активну участь на уроках зросте. Тож, на класній годині потрібно згуртувати клас після літніх канікул та встановити цілей на навчальний рік.

Анна Овдієнко підготувала приклади вправ, які допоможуть дітям “завершити” літні канікули та розпочати навчання.

Приклади вправ для налаштування учнів на навчання

Вправа: "Як пройшло літо"

Скажіть учням, що ви будете робити коротку перевірку, хто як провів літо. Вчитель має називати дві протилежні речі, а учні мають розбитись на групи відповідно до того, яка характеристика стосується вас. Для виконання цієї вправи всім необхідно піднятися.

Наприклад, дітям, що провели літо вдома варто встати праворуч, а тим, хто подорожував – встати ліворуч.

Вправа "Колективна розповідь про літо"

Для того, щоб попрощатися з літніми канікулами, складіть разом з учнями спільну історію (можна навіть дещо вигадану) про літо.

Нехай вчитель розпочне, а потім діти продовжать історію по черзі. В підсумку всі складуть свою історію одного літа, в якій буде правда та вигадка, радість та сум. Завершувати вправу також має вчитель. Адже ви можете модерувати історію, якщо кінець виходить не дуже позитивним.



Учні спілкуються на уроці / Фото amazonaws

Вправа "Подарунок"

Новий рік чи День народження заведено святкувати з подарунками. Але також можна відзначити і початок нового навчального року.

Станьте в коло та подаруйте незвичайні подарунки. Завдання учнів – вигадати, що подарувати однокласнику чи однокласниці та показати це невербальними жестами. Це може бути як щось матеріальне, так і не матеріальне.

Вправа "Моя долонька"

На аркуші паперу намалюйте долоньку. В центрі долоньки нехай дитина напише своє ім’я, а потім передасть малюнок сусіду поруч.

І тепер розпочинається найцікавіше. дітям треба у вільний простір навколо долоньки записати щось гарне про однокласника чи однокласницю, а потім передати наступному учневі. Таким чином, листок пройде всіх однокласників та повернеться до свого власника з гарними словами.

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Додамо, що дітям не потрібно писати багато, лише основні моменти, гарні риси характеру, які є у однокласника. Після цього варто поговорити про те, чи приємно дітям читати те, що там написано, та чи очікували вони, що однокласники напишуть таке.

Далі дитина має записати на двох пальчиках своєї долоні те, чого вона хоче досягти в навчанні у цьому році, на третьому – що вона хоче досягти в хобі, а на п’ятому – в спілкуванні.

У кінці скажіть: "Цю долоньку необхідно зберегти, щоб завжди пам’ятати, що ви маєте так багато сильних сторін, що допоможуть вам всього цього досягти".

Вправа "Імпульс"

Наостанок, станьте всі разом в коло та візьміться за руки. Ваше завдання полягає в тому, щоб передати імпульс потиском руки від першого учасника до останнього по колу якнайшвидше.



Вправа для налаштування на навчання / Фото "Погляд"

Вчитель має увімкнути секундомір та потиснути руку людині, яка стоїть від неї праворуч, та – наступній і так по колу, доки імпульс не повернеться до педагога.

На завершення варто сказати дітям: "Як і в цій вправі, від кожного з вас залежить, який результат ви отримаєте в цьому навчальному році. Ви не самі та завжди можете попросити про допомогу в однокласників чи у мене".