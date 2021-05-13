Як школи закінчать навчання, скандали та новини щодо вишів – підсумки тижня в освіті

Ми підготували найголовніші новини у сфері української освіти цього тижня – з 10 по 14 травня. Тож, читайте про те, що учні повернулися до очного навчання та про те, як будуть завершувати навчання та проводити останній дзвоник у школах.

Які школи відновили очне навчання

Школи у всіх областях через покращення епідемічної ситуації відновили навчання для школярів.

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В яких містах учні повернулися до шкіл:

Львів (школярі у Львівській області повернулися до очного навчання з 26 квітня. Водночас у самому Львові учні сіли за парти лише з середи, 5 травня).

(школярі у Львівській області повернулися до очного навчання з 26 квітня. Водночас у самому Львові учні сіли за парти лише з середи, 5 травня). Київ (з 5 травня відновили навчання для школярів та студентів через скасування локдауну).

(з 5 травня відновили навчання для школярів та студентів через скасування локдауну). Черкаси (від 12 травня учні 5 – 11 класів повернулися до стаціонарного навчання у школах).

(від 12 травня учні 5 – 11 класів повернулися до стаціонарного навчання у школах). Суми (з 11 травня учням дозволили відвідувати дошкільні заклади та школи учнями 1 – 4 класів. А вже 12 травня відновили очне навчання і для учнів старших класів).

(з 11 травня учням дозволили відвідувати дошкільні заклади та школи учнями 1 – 4 класів. А вже 12 травня відновили очне навчання і для учнів старших класів). Чернігів (з 11 травня учні всіх класів повернулись до навчання у звичному режимі).

(з 11 травня учні всіх класів повернулись до навчання у звичному режимі). Хмельницький (відновилася очна форму навчання в школах для учнів 5 – 11 класів).

(відновилася очна форму навчання в школах для учнів 5 – 11 класів). Одеса (з 27 квітня всіх учнів (навіть 5 – 11 класи) повернули до навчання, але воно проходило спочатку у змішаній формі).

(з 27 квітня всіх учнів (навіть 5 – 11 класи) повернули до навчання, але воно проходило спочатку у змішаній формі). Полтава (з 11 травня учні 5 – 11 класів припинили дистанційне навчання та повернулися до своїх шкіл).

(з 11 травня учні 5 – 11 класів припинили дистанційне навчання та повернулися до своїх шкіл). Запоріжжя (у місті відновили очне навчання – діти старших класів сіли за парти з 11 травня, а школярі початкових класів з 14 травня).

(у місті відновили очне навчання – діти старших класів сіли за парти з 11 травня, а школярі початкових класів з 14 травня). Дніпро (з 11 травня школи і дитячі садочки почали працювати у звичайному режимі).

(з 11 травня школи і дитячі садочки почали працювати у звичайному режимі). Житомир (з 6 травня відновилося очне навчання для учнів середньої та старшої школи).

(з 6 травня відновилося очне навчання для учнів середньої та старшої школи). Харків (очне заняття у школах у звичайному режимі відновилося після свят – тобто з 11 травня. Дитсадки також працюватимуть у звичному режимі.

(очне заняття у школах у звичайному режимі відновилося після свят – тобто з 11 травня. Дитсадки також працюватимуть у звичному режимі. Миколаїв (там з 5 травня відновилося навчання у всіх закладах освіти – за парти сіли учні з 1 по 11 класи).

До слова, зараз жоден регіон не перебуває у червоній зоні карантину. Проте до помаранчевого рівня належать: Волинь, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Луганщина, Миколаївщина, Тернопільщина, Черкащина.

Коли у школах закінчиться навчання

Цього року школи можуть завершувати навчання пізніше, ніж зазвичай.

Так, навчання влітку триватиме у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo навіть 14 чеpвня.

Як і коли у школах пролунає останній дзвоник

Загалом у більшості шкіл останні дзвоники відбудуться у п’ятницю, 28 травня 2021 року.

Харківщина

Навчальний рік школи будуть завершувати в очному режимі, близько 4 червня. Сценарій свята останнього дзвоника має затверджуватися в кожній школі окремо.

Львів

Навчальний рік у школярів Львова та області завершиться по-різному. В одних учнів свято буде звично наприкінці травня, а в інших – аж у червні. Усе залежить від того, скільки канікул школи мали упродовж року.

Київ

Заступник голови КМДА Валентин Мондріївський пообіцяв, що навчальний рік у Києві закінчиться у травні. Адже під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно.

Одеса

В місті через карантинні обмеження ніяких святкових заходів та випускних в цьому році на широкий загал проводити не будуть. А всі святкові заходи повинні бути лише в межах одного класу і без глядачів.

Хмельницький

Департамент освіти і науки рекомендує школам міста завершити навчання 11 червня, а останні дзвоники провести на свіжому повітрі і лише для випускних класів. Яким буде навчання влітку:

Для початкових класів в цей період з 31 травня по 11 червня можна організувати навчальний процес за допомогою екскурсій, навчально-пізнавальної практики чи інших форм роботи.

Для учнів 5−10 класів, які весь квітень навчалися дистанційно, буде ще місяць для того, щоб у класно-урочній системі закріпити знання, які отримали під час дистанційного навчання.

Чернівці

У Чернівцях останній дзвоник у школах повинен пройти в суботу, 29 травня. А все через те, що робочий день з п’ятниці переноситься на суботу, оскільки 28 травня у школах буде проходити ЗНО з математики.

Тернопіль

У Тернополі навчальний рік закінчиться 8 червня, і саме в цей день школам рекомендують провести останні дзвоники. Окрім того, цього року не буде проводитися традиційна загальноміська хода випускників.

Черкаси

У черкаських школах вирішили продовжити навчання влітку, а останній дзвоник запланований на 8 червня.

Запоріжжя

В Запоріжжі останній навчальний день буде 28 травня, а останній дзвоник пройде у понеділок, 31 травня.

Полтава

У Полтаві останній дзвоник відбудеться 9 червня, і він відбудеться лише для випускників 11 класів.

Так, останній дзвоник рекомендується проводити у дворі навчальних закладів, а у випадку несприятливих погодних умов – в актовому залі за умови заповнення 50% місць.

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Водночас у МОН заявили, що українські школи під час карантину мають самостійно ухвалити рішення про терміни завершення навчального року. Через це деякі школи за потреби можуть продовжити навчання для дітей влітку.

Скандали в закладах освіти

КНУ Шевченка поки не може відрахувати доньку судді Настю через її заяви

20-річна дочка судді Печерського райсуду Анастасія Тарасюк неоднозначно захистила російського репера Басту. Вона заявила, що українці – бидло, а Крим – вже не наш.

На цей скандал відреагували в КНУ ім. Тараса Шевченка, де вона навчається на юриста, і сказали, що відрахувати її поки що не мають права. Більше – читайте у матеріалі.

Директорка садочку цькувала вихователів та привласнювала їхні премії

Директорка Рівненського дитячого садочка №4 "Соняшник" роками цькувала вихователів та забирала собі частину їхніх премій.

Так, за два роки керівниця дитсадка домоглася звільнення близько десяти вихователів. Тепер щодо директорки розпочали службове розслідування.

Цілував та мацав: на Тернопільщині вчитель домагався учениць

У Тернопільській області вчитель музики Вербівського навчального закладу чіплявся та домагався учениць. Стало відомо, що він цілував дітей у губи та торкався до їхніх грудей.

У поліції цю справу про сексуальне насильство над дітьми розслідували як булінг. Але згодом справу передали у прокуратуру.

Учень 9 класу кілька років цькував ученицю

Оболонський суд Києва визнав винним 9-класника у булінгу та призначив його батькам штраф у розмірі 3400 гривень. З’ясувалося, що хлопець вже кілька років ображає школярів.

Дівчинка неодноразово страждала від нападів учня. Він ображав її словесно, чіплявся, штовхав. Через це учениця боїться виходити з дому чи ходити до школи.

На 8-річну дитину впали футбольні ворота в шкільному спортзалі

У школі села Кочубіївка біля Умані під час тренування на 8-річного хлопчика впали футбольні ворота. Дитину одразу госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на перелом основи черепа.

Новини у сфері вищої освіти

Створять університет для підготовки фахівців з кібербезпеки

В Україні планують створити новий університет, на базі якого готуватимуть кваліфікованих експертів у сфері безпеки України. За словами президента, там будуть високі стипендії, а після навчання ці фахівці будуть працювати на державу.

Скільки студентів перервали навчання через війну на Донбасі

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що до початку збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях навчалися понад 124 тисячі студентів. Проте їм довелося перевестися.

Окрім того, до конфлікту в зоні бойових дій Україна мала 17 закладів вищої освіти. Їх всі було переміщено в інші області.

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Реєстрація на вступ в магістратуру

З 11 травня до 3 червня триває реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на магістратуру.

Самі іспити відбудуться пізніше – ЄВІ буде проходити 30 червня, а ЄФВВ – 2 липня. Як зареєструватися та які документи потрібні – читайте у матеріалі.