Міністр освіти наголошує на проблемах якості шкільної літератури. Зокрема, згадав скандали через недоречності в підручниках, як наприклад, лікувальної соди або глінтвейну для розігріву. Як тепер школи забезпечуватимуть підручниками – читайте у матеріалі.

Міністр освіти розповів, що в Інституті модернізації змісту освіти вже стартував процес розроблення нового порядку конкурсного відбору підручників. Це потрібно для того, щоб вирішити проблемм якості шкільної літератури та “не допустити такого сорому надалі”.

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Попередникам має бути соромно, – Шкарлет

Зокрема, Сергій Шкарлет згадав два з останніх скандалів з шкільними підручниками:

"Лікувальна сода"

В підручнику з хімії для 9 класу написали, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. Цікаво, що інформацію взяли із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

Так, у тексті зі сторінок підручника йдеться про те, що “водний розчин соди слід пити для профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди та при інших захворюваннях”.

"Глінтвейн для розігріву"

У підручнику "Я досліджую світ" для третього класу в одному з завдань згадується алкогольний напій – глінтвейн. Це обурило вчителів та батьків.

Завдання звучало так: "На вершині гори Ігор змерз. Його товаришка Ліза запропонувала зігрітися, як це інколи роблять дорослі, спробувавши глінтвейн - напій, що містить алкоголь. Як має вчинити Ігор? Змоделюйте поведінку дітей".

І, за словами Шкарлета, це лише незначна частина недоліків, які стали публічними. І насправді в підручниках, які друкувалися протягом 2015 – 2020 років, неточностей набагато більше. Таких висновків дійшли експерти Інституту модернізації змісту освіти.

Шкарлет розповів, що він минулого року дав доручення ІМЗО, щоб вони провели комплексні експертизи якості шкільної літератури.

Я вже писав, що моїм попередникам має бути принаймні соромно за таку роботу. Але навіть якщо їх і мучить совість, то це точно не поверне державі сотні мільйонів гривень, витрачених на друк підручників неналежної якості,

– зауважив Сергій Шкарлет.

Тому у МОН заявили, що створили нову схему для забезпечення шкіл підручниками.

Як тепер відбиратимуть підручники для шкіл:

На всіх етапах конкурсного відбору будуть доступні повні електронні версії підручників (будь-хто з зацікавлених осіб, включаючи й батьків, зможе їх переглянути).

(будь-хто з зацікавлених осіб, включаючи й батьків, зможе їх переглянути). Буде забезпечено відкритість та прозорість проведення кожного етапу конкурсу.

проведення кожного етапу конкурсу. Надання підручникам грифів "Рекомендовано МОН" відбуватиметься до початку проведення конкурсного відбору за результатами розгляду їх експертами.

відбуватиметься до початку проведення конкурсного відбору за результатами розгляду їх експертами. Особливу увагу буде приділено дизайнерському виконанню підручників, дотриманню санітарно-гігієнічних вимог до них.

Шкарлет зазначив, що ІМЗО активізує співпрацю з Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук і вишами, які займаються проблемами підручникотворення.

"Перелік наших кроків та планів – невичерпний. Робота триває", – підсумував міністр.

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