Як у школі створити інклюзивний клас: покрокова інструкція для директорів

На сьогодні інклюзивне навчання в Україні організовано у понад 40% шкіл, працює понад 18 тисяч інклюзивних класів. Тому Державна служба якості освіти розробила алгоритм для директорів, який допоможе створити інклюзивний клас.

Умовою створення інклюзивного середовища у школі є учні, яким потрібна підтримка, а також підготовлений персонал. І не менш важливою умовою є наявність достатнього фінансування та матеріально-технічної бази.

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Організація інклюзії у школі має бути представлена в стратегії розвитку закладу, а також у більш тактичних документах – освітній програмі та річному плані роботи школи.

Як створити інклюзивний клас у школі: інструкція

Вивчити документи дітей з ООП, які хочуть навчатись у школі

Зазвичай батьки заздалегідь (за півроку – рік) визначаються із школою та повідомляють про це. В такому випадку керівництво закладу може вчасно проконсультувати батьків щодо збору та подання документів.

Також за цей час директор може підготувати чи адаптувати середовище школи до навчання дитини з особливими освітніми потребами.



Інлюзивне навчання у школі

Оцінити можливості закладу для організації навчання дитини з ООП

Діти з ООП потребують під час навчання додаткової або тимчасової підтримки з боку асистента вчителя та асистента учня. Також потребують підтримки педагоги.

Окрім того, під час оцінки можливостей закладу варто зважати на наявність відповідних фахівців, а також матеріально-технічне забезпечення школи і наявність безбар’єрного доступу до території та приміщень закладу.

На цьому етапі важливо врахувати можливості створення у закладі умов для навчання дітей з ООП з урахуванням особливостей розвитку (наявність вільних приміщень для створення кабінетів психолога, дефектолога, логопеда, ресурсної кімнати тощо).

Погодити з управлінням освіти організацію навчання в інклюзивному класі

Діти з ООП можуть потребувати допомоги асистента вчителя під час навчання. У такому разі директор має звернутись до місцевого органу управління освітою із письмовим поданням про введення посади асистента вчителя та його навантаження.



Організація інклюзивного навчання / Інфографіка ДСЯО

Створити відповідні накази

Цей крок передбачає підготовку та підписання наказів у школі на основі наказу органу управління освітою, а також укладення угод про співпрацю з іншими закладами освіти. Це можуть бути спеціальні заклади освіти, навчально-реабілітаційні центри, ресурсні центри тощо.

Створити команду психолого-педагогічного супроводу

Команда психолого-педагогічного супроводу – це група фахівців індивідуального супроводу дитини з ООП, до якої входять як працівники школи (адміністрація, педагоги, асистент вчителя, психолог тощо), так і батьки дитини та залучені фахівці.

Так, команда супроводу має розробити індивідуальну програму розвитку дитини, забезпечити її реалізацію та досліджувати результати.

Розподілити обов’язки між членами команди, ознайомлення з інструкцією

Цей крок передбачає розробку та оформлення посадових обов’язків для всіх педагогів, залучених до інклюзивного навчання. Тут важливо пам’ятати про розподіл обов’язків і зон відповідальності та налагодити співпрацю між педагогами та асистентом.

Зазначається, що вчителі не повинні ставити перед своїми асистентами завдань, які є прерогативою вчителя. Зокрема, планувати навчально-виховний процес чи оцінювати навчальні завдання учнів тощо.



Вчитель з асистентом у класі / Фото НУШ

Натомість учитель може запропонувати асистенту вчителя провести підбір навчальних завдань, які учень міг би виконати, перевіряти вправи та тести, зробити ксерокопії роздавальних матеріалів тощо.

Скласти індивідуальну програму розвитку

Щороку для кожної дитини з ООП розробляють індивідуальну програму розвитку. Запорукою якісної програми розвитку є використання інформації з комплексної оцінки дитини, наданої ІРЦ, а також збір об’єктивної інформації про дитину.

Скласти індивідуальний навчальний план та навчальну програму

Навчання у класі дітей з ООП не передбачає зміну освітньої програми чи навчальних планів.

Але, коли індивідуальні особливості дитини з ООП цього потребують, команда супроводу має адаптувати або модифікувати навчальну програму і розробляє індивідуальний навчальний план для дитини.

Адаптувати освітнє середовище до потреб дитини

Важливою умовою забезпечення освітнього процесу є доступність, безбар’єрність та безпечність. Зокрема, треба забезпечити умови для безперешкодного доступу дитини до приміщень школи та обладнати ресурсну кімнату.

Основне завдання у цьому напрямі – організувати для дитини з ООП зрозуміле та чітко визначене середовище, в якому вона може почуватися захищеною та працювати у своєму режимі й відповідно до своїх здібностей.

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Оцінювати навчальні досягнення учнів з ООП

Оцінювання результатів навчання дітей з ООП відбувається за критеріями, визначеними в освітній програмі, або адаптованій навчальній програмі. Також критерії оцінювання дитини встановлюються в індивідуальній програмі розвитку.

Зазначається, що досягнення дитини слід переглядати щонайменше тричі на рік – у вересні, коли формується ІПР, а потім після першого та другого семестрів.

Моніторити якість інклюзивного навчання

Адміністрація школи має постійно моніторити виконання індивідуальних програм розвитку дітей з ООП, переглядати їх та стежити за якістю інклюзивного навчання.

До слова, уряд затвердив зміни до постанови щодо організації діяльності інклюзивних груп у садочках. Зокрема, ввели рівні підтримки дітей, а також вимагається мати ресурсну кімнату у закладі дошкільної освіти. Деталі – читайте у статті.