Як будуть працювати школи під час карантину з 24 лютого: офіційна заява МОН

У Міністерстві освіти і науки оприлюднили рекомендації шкіл щодо роботи під час адаптивного карантину. Документ роз’яснює особливості навчання учнів з 24 лютого.

У МОН наголосили, що на всій території України з 24 лютого до 30 квітня 2021 року запроваджено адаптивний карантин. Так, в регіонах може встановлюватися зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

До теми Навантаження для учнів та етика у школі: МОН затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів

Як будуть працювати школи під час карантину з 24 лютого

Під час жовтого рівня забороняється

відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників закладу;

проводити в школах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів;

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

Під час червоного рівня забороняється

відвідувати школи учням старших класів. Тобто заклади освіти можуть відвідувати вихованці у садочках, учні спеціальних закладів освіти та учні 1 – 4 класів у школі.

Окрім того, МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

Якщо в школі буде дистанційне навчання

У випадку організації дистанційного навчання, школа має діяти в інтересах дитини. Організація навчання має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями .

. До того ж, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі учнів з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку. Заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів , а також за потреби надавати їм підтримку в навчанні.

, а також за потреби надавати їм підтримку в навчанні. Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо.

Що відомо про адаптивний карантин до 30 квітня

Уряд знову продовжив загальнонаціональний карантин через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Так, Україна повертається до поділу на карантинні зоні.