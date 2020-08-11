Міністерство охорони здоров’я надало певні рекомендації для закладів освіти з заопбігання поширення коронавірусу. Проте самою організацією навчання займаються лише директори шкіл. Вони самі повинні шукати гроші на це та вирішивати проблеми з перезавантаженістю закладів.

Школярі почнуть навчання вже з 1 вересня, але фінальне рішення залежить від кольору зони, де розташована школа та настроїв місцевої влади, передає видання Texty.

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Зараз Україна поділена на 4 зони в залежності від кількості хворих на коронавірус: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Діти з червоної зони мають залишатися вдома на карантині та вчитися дистанційно два тижні.

Але помітно, що на загальнонаціональному рівні ніхто особливо не переймається тим, як працюватимуть школи з 1 вересня. Але в таких складних ситуаціях критично важливо правильно організувати процес, який зводить ризики до мінімуму.

Експерти кажуть, що безпечне відкриття шкіл не буде дешевим. Зокрема, крім тисяч пляшок санітайзерів, потрібна ретельна організація, гнучкі графіки та допомога тим, хто відстав за час карантину.

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Збільшення виходів та відкриті класи

Саме директори зараз шукають термометри, підраховують кількість масок та відділяють старшу школу від молодшої.

Так, директорка школи №5 Світлана Олексюк розповіла, що через нові правила школі довелось відмовитись від м’яких крісел, настільного тенісу та зон для читання. У закладі встановлюють двері між фоє та коридором з класами молодшої школи, щоб потоки учнів не перетиналися. І тепер в закладі працюватиме аж чотири виходи.



Учні в школі після карантину / Фото Вчасно

За серпень адміністрація планує обладнати на шкільному подвір’ї ще 4 відкриті класи (там вже є 4 наявних), де учні зустрінуться на перше вересня.

Окрім того, є ще одне нововведення 5-ї школи – вони відмовляються від занять в класі інформатики. А все тому, що згідно з дослідженнями, клавіатура – одне з найбільш брудних місць, тож вони не можуть ризикувати здоров’ям дітей.

У 5-й школі також вже обладнали кімнату, де зможуть ізолювати учня чи педагога з ознаками коронавірусу.

Перестановки та розділення учнів

Дещо більше пощастило середній школі №42, бо вона нова, і там є можливості розділити потоки дітей.

Цікаво, що з вересня в школу №42 старшокласники приходитимуть на годину раніше. Учням додадуть ще одну перерву, аби всі встигли пообідати в їдальні. В їдальні зробили перестановки, адже за столом одночасно обідати зможуть лише 4 учні.

Нововведення в інших школах

Масками та санітайзерами більшість шкіл забезпечена, а ось термометри є не у всіх. Цікаво, що у київській гімназії №179 Голосіївського району планують перевіряти температуру не тільки педагогам, але й усім дітям. Через три тижні до класів гімназії прийдуть понад півтори тисячі учнів.

Натомість школа №142 для уникнення натовпу батьків та учнів планує організувати фотозону, щоб дорослі розміщували гарні фото в сторіз інстаграму з хештегом та просували школу в соцмережі.

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Зазначимо, що у багатьох київських школах заняття розпочнуть з коригувального навчання та повторення матеріалу онлайн-уроків.

Рекомендації МОЗ до школи:

Багато в чому рекомендації українського Міністерства охорони здоров’я повторюють закордонний досвід і в загальних рисах окреслюють, що має зробити школа.

Ось план щодо уникнення поширення COVID-2019 у школах:

відкрити декілька входів;

збільшити відстань між партами;

для організованого руху коридорами нанести на підлогу спеціальну розмітку;

адаптувати великі приміщення для потреб навчання;

проводити максимум занять на відкритому повітрі.

учні мають заходити в школу в масках, а вчитель має бути в ній постійно.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

Експерти кажуть, що в кращих стартових умовах опиняться школи, в яких мало учнів та є надлишок площі.