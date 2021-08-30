Як школам провести лінійку на 1 вересня: важливі рекомендації МОЗ

Вже за два дні учні повертаються до школи. Але чи варто проводити лінійку 1 вересня в період карантину та як це краще зробити? Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для шкіл рекомендації щодо свята першого дзвоника.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Міністерство охорони здоров’я пропонує розглянути різні варіанти організації початку нового навчального року. Окрім того, важливо дотримуватися протиепідемічних заходів.

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У МОЗ наголошують, що традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов’язковими. Проте школи можуть автономно прийняти рішення проводити святкові заходи, це не заборонено.

Як у школі проводити лінійку до 1 вересня

Якщо школа вирішила провести лінійку 1 вересня, то у МОЗ порадили дотримуватися таких порад:

Краще організувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи в спортивному майданчику).

Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

Уникайте утворення натовпу.

Слідкуйте за дотриманням дистанціювання – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи (зокрема батьків).

Максимально скоротіть час проведення заходу.

У МОЗ також порадили школам обрати альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей. Наприклад:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.

Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.

Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.

До слова, раніше керівник управління шкільної освіти Юрій Кононенко заявив, що школи можуть проводити лінійки. “Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад”, – розповів він.

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Експерт додав, що тут треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.

Як буде проходити навчання у школі

Кононенко наголосив, що діти початкової школи будуть навчатися без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

За його словами, що якщо регіон буде перебувати в зеленій зоні, то школи там працюватимуть в очному режимі.

Якщо регіон перейде в жовту або помаранчеву зони, тоді треба, щоб там було не менше 80% вакцинованих працівників школи для роботи в очному режимі, інакше – буде дистанційне навчання. Водночас в червоній зоні учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи,

– додав Кононенко.

Текст публікації МОЗ:

Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи.

Якщо ви все ж вирішили організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).

Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

Уникайте утворення натовпу.

Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.

Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.

Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.

Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.