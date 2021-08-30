Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Міністерство охорони здоров’я пропонує розглянути різні варіанти організації початку нового навчального року. Окрім того, важливо дотримуватися протиепідемічних заходів.

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У МОЗ наголошують, що традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов’язковими. Проте школи можуть автономно прийняти рішення проводити святкові заходи, це не заборонено.

Як у школі проводити лінійку до 1 вересня

Якщо школа вирішила провести лінійку 1 вересня, то у МОЗ порадили дотримуватися таких порад:

Краще організувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи в спортивному майданчику).

Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

Уникайте утворення натовпу.

Слідкуйте за дотриманням дистанціювання – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи (зокрема батьків).

Максимально скоротіть час проведення заходу.

У МОЗ також порадили школам обрати альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей. Наприклад:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.

Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.

Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.

До слова, раніше керівник управління шкільної освіти Юрій Кононенко заявив, що школи можуть проводити лінійки. “Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад”, – розповів він.

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Експерт додав, що тут треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.

Як буде проходити навчання у школі

Кононенко наголосив, що діти початкової школи будуть навчатися без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

За його словами, що якщо регіон буде перебувати в зеленій зоні, то школи там працюватимуть в очному режимі.

Якщо регіон перейде в жовту або помаранчеву зони, тоді треба, щоб там було не менше 80% вакцинованих працівників школи для роботи в очному режимі, інакше – буде дистанційне навчання. Водночас в червоній зоні учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи,

– додав Кононенко.

Текст публікації МОЗ:

Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи.

Якщо ви все ж вирішили організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:

Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).

Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.

Уникайте утворення натовпу.

Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.

Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.

Максимально скоротіть час проведення заходу.

Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:

Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.

Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.

Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.