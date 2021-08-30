Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Міністерство охорони здоров’я пропонує розглянути різні варіанти організації початку нового навчального року. Окрім того, важливо дотримуватися протиепідемічних заходів.
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У МОЗ наголошують, що традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов’язковими. Проте школи можуть автономно прийняти рішення проводити святкові заходи, це не заборонено.
Як у школі проводити лінійку до 1 вересня
Якщо школа вирішила провести лінійку 1 вересня, то у МОЗ порадили дотримуватися таких порад:
- Краще організувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи в спортивному майданчику).
- Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
- Уникайте утворення натовпу.
- Слідкуйте за дотриманням дистанціювання – 1,5 метри.
- Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи (зокрема батьків).
- Максимально скоротіть час проведення заходу.
У МОЗ також порадили школам обрати альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей. Наприклад:
- Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
- Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
- Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.
До слова, раніше керівник управління шкільної освіти Юрій Кононенко заявив, що школи можуть проводити лінійки. “Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак бути лінійці 1 вересня або ні – вирішує навчальний заклад”, – розповів він.
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Експерт додав, що тут треба враховувати соціальну дистанцію і проаналізувати, чи є в цьому необхідність з точки зору епідситуації.
Як буде проходити навчання у школі
Кононенко наголосив, що діти початкової школи будуть навчатися без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.
За його словами, що якщо регіон буде перебувати в зеленій зоні, то школи там працюватимуть в очному режимі.
Якщо регіон перейде в жовту або помаранчеву зони, тоді треба, щоб там було не менше 80% вакцинованих працівників школи для роботи в очному режимі, інакше – буде дистанційне навчання. Водночас в червоній зоні учням заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків і початкової школи,
– додав Кононенко.
Текст публікації МОЗ:
Наближається 1 вересня, День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.
Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи.
Якщо ви все ж вирішили організувати святкові урочистості, рекомендуємо дотримуватися таких порад:
Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника – урочиста лінійка:
Організовуйте урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику).
Намагайтеся не змішувати дітей різних вікових груп/класів.
Уникайте утворення натовпу.
Слідкуйте за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри.
Утримайтеся від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи.
Максимально скоротіть час проведення заходу.
Якщо ви оберете альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді:
Організуйте святкування в межах кожного класу окремо.
Замість активності у приміщенні оберіть варіант святкування просто неба.
Спробуйте організувати День знань в інтерактивній формі.