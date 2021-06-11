Проєкт CultFood: як у школах ефективно покращують шкільне харчування для учнів

В Україні зараз активно займаються проблемою шкільного харчування. Ще у 2015 році кулінарний експерт Євген Клопотенко заявив про намір поліпшити харчування в Україні, а наразі він розробляє нове шкільне меню.

Він є автором проєкту CultFood, який має напрямки про нове шкільне та дошкільне харчування. Саме завдяки цьому створили нову збірку рецептів для українських закладів освіти.

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Чому потрібно змінити шкільне харчування

Євген Клопотенко зізнається, що є кілька причин, чому потрібно змінити шкільне харчування в Україні. Зокрема:

Діти не їдять у шкільних їдальнях , особливо якщо їх не подобається смак продуктів та страв.

, особливо якщо їх не подобається смак продуктів та страв. Діти вживають більше шкідливого фаст-фуду, а це несе харчові отруєння та сприяє розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, ожиріння тощо.

Діти проводять у школі значну кількість часу, і тому вони мають харчуватися корисною та смачною їжею, бо це формує здоров’я дитини.

За словами Клопотенка, в цьому питанні змінюватись потрібно насамперед батькам, від яких діти наслідують свої харчові звички.

Якщо батьки здебільшого харчуються нездоровою їжею, фаст-фудом, то і їхня дитина відмовлятиметься від фруктів та овочів у школі,

– каже експерт.

Що відомо про проєкт CultFood CultFood – соціальний проєкт з покращення культури харчування, заснований кулінарним експертом Євгеном Клопотенко у 2017 році. Сьогодні вже 5000 шкіл почали змінюватись та готують за новими рецептурами.



Зазначимо, що у 2020 році питання покращення харчування у школах України вивели на державний рівень, зокрема створили робочу групу, яка має оновити шкільне меню.

А в січні 2021 року набув чинності новий Санітарний регламент для шкіл, який почне діяти вже з 1 вересня.

Як зміниться харчування у школі

У їдальнях заборонені м’ясні, рибні консерви, ковбасні вироби та сосиски, кондитерські вироби, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Для учнів зменшили кількість хліба, молочних продуктів, цукру та солі.

Водночас збільшили кількість фруктів.

Також тепер у школах дозволені спеції, адже насправді багато з них є корисними.

Окрім того, у 2020 році на переобладнання шкіл виділили державну субвенцію у розмірі 400 мільйонів гривень. Її використали для закупівлі обладнання й модернізації харчоблоків у 1809 закладах освіти.

Розробка нових меню для учнів

Євген Клопотенко спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ України розробили повноцінне 4-тижневе меню. Загалом створили 160 страв для учнів.

Тепер страви повторюватимуться раз на місяць, а не кожні два тижні. Також у меню буде значна кількість українських страв.

Яким буде нове меню для учнів: