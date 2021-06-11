Він є автором проєкту CultFood, який має напрямки про нове шкільне та дошкільне харчування. Саме завдяки цьому створили нову збірку рецептів для українських закладів освіти.
До теми Як здорожчає оновлене шкільне меню: Клопотенко назвав ціни
Чому потрібно змінити шкільне харчування
Євген Клопотенко зізнається, що є кілька причин, чому потрібно змінити шкільне харчування в Україні. Зокрема:
- Діти не їдять у шкільних їдальнях, особливо якщо їх не подобається смак продуктів та страв.
- Діти вживають більше шкідливого фаст-фуду, а це несе харчові отруєння та сприяє розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, ожиріння тощо.
- Діти проводять у школі значну кількість часу, і тому вони мають харчуватися корисною та смачною їжею, бо це формує здоров’я дитини.
За словами Клопотенка, в цьому питанні змінюватись потрібно насамперед батькам, від яких діти наслідують свої харчові звички.
Якщо батьки здебільшого харчуються нездоровою їжею, фаст-фудом, то і їхня дитина відмовлятиметься від фруктів та овочів у школі,
– каже експерт.
Що відомо про проєкт CultFoodCultFood – соціальний проєкт з покращення культури харчування, заснований кулінарним експертом Євгеном Клопотенко у 2017 році. Сьогодні вже 5000 шкіл почали змінюватись та готують за новими рецептурами.
Зазначимо, що у 2020 році питання покращення харчування у школах України вивели на державний рівень, зокрема створили робочу групу, яка має оновити шкільне меню.
А в січні 2021 року набув чинності новий Санітарний регламент для шкіл, який почне діяти вже з 1 вересня.
Як зміниться харчування у школі
- У їдальнях заборонені м’ясні, рибні консерви, ковбасні вироби та сосиски, кондитерські вироби, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
- Для учнів зменшили кількість хліба, молочних продуктів, цукру та солі.
- Водночас збільшили кількість фруктів.
- Також тепер у школах дозволені спеції, адже насправді багато з них є корисними.
Окрім того, у 2020 році на переобладнання шкіл виділили державну субвенцію у розмірі 400 мільйонів гривень. Її використали для закупівлі обладнання й модернізації харчоблоків у 1809 закладах освіти.
Розробка нових меню для учнів
Євген Клопотенко спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ України розробили повноцінне 4-тижневе меню. Загалом створили 160 страв для учнів.
Тепер страви повторюватимуться раз на місяць, а не кожні два тижні. Також у меню буде значна кількість українських страв.
Яким буде нове меню для учнів:
- салат з морквою, сиром та сметаною,
- шпундра (це запечена свинина, яка тушкується з маринованим буряком),
- булгур,
- львівський сирник,
- сінабони,
- йогурт,
- фрукти (банани, апельсини, яблуко, лимони тощо).